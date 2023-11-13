Министерство иностранных дел прокомментировал смерть кыргызстанца Алтынбека Камбарова, который погиб в результате наезда микроавтобуса в российском городе Екатеринбург.

27-летний кыргызстанец погиб в ночь на 3 ноября. На видео, снятом на месте происшествия можно увидеть, как мужчина пытался схватиться за ручку микроавтобуса, но потерял равновесие и упал, попав под заднее колесо. Он умер на месте от потери крови.

По данным местных СМИ, версии его смерти разные: кто-то из очевидцев утверждает, что за мужчиной гнались неизвестные с ножом, другие говорят, что молодой человек вышел из игрового клуба и был пьян. Двоюродный брат погибшего кыргызстанца уверен, что речь точно идет об убийстве. По его словам, Камбаров никогда не употреблял алкоголь.

В МИД 12 ноября сообщили, что уголовное дело по гибели кыргызстанца передано в Следственный комитет России по Свердловской области.

В ведомстве добавили, что родственникам погибшего оказана консульско-правовая помощь и добавили, что дело находится на контроле министерства и Генерального консульства Кыргызстана в Екатеринбурге.

Тело погибшего Алтынбека Камбарова 7 ноября 2023 года доставили в Кыргызстан для захоронения.

По данным Минтруда, за первые шесть месяцев 2023 года в Кыргызстан доставили тела 297 граждан страны. Более 200 из них умерли в России.

На сегодня более миллиона граждан Кыргызстана будучи трудовыми мигрантами находятся в России.

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