В ГКНБ сообщили, что Анвар Габбазов (ныне Маметов) объявлен в международный розыск. Как рассказали в спецслужбе, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Финансирование организованных групп и преступных сообществ».

По данным ГКНБ, Габбазов является владельцем торгового центра «ЦУМ-Айчурек» в Бишкеке. В спецслужбе заявили, что он «занимался финансированием членов ОПГ Камчы Кольбаева и легализацией преступных доходов».

«В ходе следствия, было установлено, что А.Габбазов через своего помощника Рамонова М.Т. подарил Кольбаеву бронированную автомашину марки Mercedes Benz 222, которая была приобретена за личные денежные средства А.Габбазова. В октябре 2020 года им было передано указанное авто бывшему премьер-министру Сапару Исакову, после освобождения из мест лишения свободы. Необходимо отметить, что 5 октября 2020 года автомашина получила пулевые повреждения на площади “Ала-Тоо”, когда в ней находились Сапар Исаков и отдельные политики», — рассказали в Госкомитете.

Также в ГКНБ сообщили, что Абазов и Кольбаев, вместе с аффилированными лицами незаконным путем завладели территорией бывшего пансионата «ЗИЛ» площадью 42 га, расположенной в селе Кара-Ой Иссык-Кульской области. Стоимость участка оценивается в $15 млн, которую оформили на подставных лиц.

«Кроме этого, выявлены факты ведения общих финансовых дел и сотрудничества А.Габбазова с Кольбаевым. В частности, А.Габбазов приобрел дорогостоящую квартиру расположенную в одном из престижных районов Бишкека, которая ранее была оформлена на близкого родственника кримавторитета, а также коттедж в ЦО “Каганат”, расположенный в городе Чолпон-Ата», — рассказали в спецслужбе.



Кримавторитет Камчы Кольбаев был убит 4 октября во время спецоперации в Бишкеке. В ГКНБ сообщили, что вор в законе оказал «вооруженное сопротивление» при задержании и был «ликвидирован» ответным огнем.

После этого ГКНБ начал активно задерживать членов ОПГ Кольбаева. В начале октября спецслужбы отчитались о задержании более 40 активных членов и лидеров преступной группы. В числе задержанных есть и некоторые бизнесмены.

9 октября спецслужба сообщила, что предварительная суммарная стоимость всех активов Кольбаева, добытых им незаконным путем, составляет порядка $1 млрд. На них наложили арест. В ГКНБ заявили о намерении обратить их в доход государства. Кроме того, Госкомитет намерен продолжить поиски «незаконных активов Кольбаева и его окружения как внутри страны, так и так и за ее пределами, в частности в России, Казахстане, Грузии, Турции, ОАЭ (Дубай) и Японии, где он имел бизнес интересы».

