В ГКНБ 13 ноября сообщили, что предпринимателям возмещен материальный ущерб, причиненный членами ОПГ Камчы Кольбаева.



Как рассказали в спецслужбе, члены ОПГ «на протяжении долгих лет незаконно отбирали у предпринимателей и граждан Кыргызстана грузы и товары народного потребления, экспортированные из Китая».

Отмечается, что ранее в ГКНБ с заявлением обратилась предпринимательница с инициалами М.Г. Она указала, что представители криминалитета нанесли ей материальный ущерб в размере $385 тысяч.

«В результате проведенной проверки доводы заявительницы нашли свое подтверждение, в связи с чем следственными органами ГКНБ было возбуждено уголовное дело по факту “мошенничества в особо крупном размере”. Так, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, а также собранных по делу доказательств были установлены и задержаны отдельные члены ОПГ К. Асанбека (Кольбаева), в том числе лица отбывающие наказания в исправительных учреждениях», — рассказали в спецслужбе.



По данным ГКНБ, отдельные задержанные полностью возместили ущерб транспортно-логистической компании и владельцам грузов. Однако, в Госкомитете не уточнили скольким предпринимателям и в каком размере возмещен ущерб.

Кримавторитет Камчы Кольбаев был убит 4 октября во время спецоперации в Бишкеке. В ГКНБ сообщили, что вор в законе оказал «вооруженное сопротивление» при задержании и был «ликвидирован» ответным огнем.

После этого ГКНБ начал активно задерживать членов ОПГ Кольбаева. В начале октября спецслужбы отчитались о задержании более 40 активных членов и лидеров преступной группы. В числе задержанных есть и некоторые бизнесмены.

9 октября спецслужба сообщила, что предварительная суммарная стоимость всех активов Кольбаева, добытых им незаконным путем, составляет порядка $1 млрд. На них наложили арест. В ГКНБ заявили о намерении обратить их в доход государства. Кроме того, Госкомитет намерен продолжить поиски «незаконных активов Кольбаева и его окружения как внутри страны, так и так и за ее пределами, в частности в России, Казахстане, Грузии, Турции, ОАЭ (Дубай) и Японии, где он имел бизнес интересы».