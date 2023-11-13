Октябрьский райсуд Бишкека 12 ноября избрал меру пресечения в отношении 21-летней женщины, подозреваемую в покушении на убийство новорожденного ребенка.



Как сообщили в пресс-службе райсуда, женщину водворили в СИЗО-1 до 11 января 2024 года.



В ночь с 8-го на 9 ноября в одном из мусорных баков, расположенных на улице Элебаева в микрорайоне «Юг-2» в Бишкеке, обнаружили новорожденного ребенка, который был завернут в полиэтиленовый пакет.

Ребенка перевели в роддом №1. Изначально его состояние было тяжелым из-за тяжелой степени гипотермии – температура его тела снизилась до 28,4 градусов. Новорожденного поместили в отделение реанимации, где ему провели инфузионную терапию, согревание и оказали другую необходимую медицинскую помощь. По данным мэрии Бишкека на 12 ноября, состояние ребенка стабильное и ему обеспечен должный уход врачей и питание.

Милиция завела уголовное дело по статьям «Покушение на преступление» и «Убийство матерью новорожденного ребенка» Уголовного кодекса. 11 ноября ГУВД Бишкека сообщило, что задержало подозреваемую в преступлении А.С. 2002 года рождения.