«Альянс расследователей Беларуси» выяснил, что свергнутый президент Кыргызстана Курманбек Бакиев получил в Беларуси второй паспорт на другое имя. 10 ноября журналисты опубликовали новое расследование под названием «Как Лукашенко торгует паспортами Беларуси: у Бакиева их два».

В расследовании говорится, что Бакиев впервые получил гражданство и паспорт в августе 2010 года по распоряжению президента Беларуси Александра Лукашенко. Впоследствии Бакиев получил еще один паспорт на имя Закира Салиева.

Журналисты сообщили, что по два паспорта получили и «особо отличившиеся» члены семьи Бакиева — это позволило им свободно путешествовать по миру. По их данным, у Бакиева, как минимум, пятеро детей от трёх разных женщин.

Родственники Бакиева и он сам, как минимум, 277 раз летали за границу из Беларуси, сообщают журналисты. Адвокат Алесь Михалевич в интервью АРБ заявил, что «власти [любой] страны и ее пограничники обязаны были задержать этого человека».

«Есть ордер международный на арест этого человека в любой стране и обычно это является достаточным основанием для того, чтобы местный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей […] Обычно это 30-40 дней, за которые страна, которая его разыскивает, должна выслать документы на его экстрадицию», – сказал юрист.

Курманбек Бакиев — второй свергнутый президент Кыргызстана. После Апрельской революции 2010 года он вместе с семьей сбежал в Беларусь, где живет по сей день. В Кыргызстане его заочно приговорили к 30-летнему тюремному сроку, 25 лет из которых он должен провести в колонии усиленного режима.

В разное время президенты страны пытались экстрадировать Бакиева в Кыргызстан, чтобы он понес наказание, однако этого так и не произошло.

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