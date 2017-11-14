Кыргызстанцы стали вторыми в медальном зачете чемпионата мира по боевому самбо

В Сочи завершился чемпионат мира по боевому самбо. Кыргызстанцы завоевали пять медалей: одну золотую, две серебряные и одну бронзовую.

Чемпионом мира по боевому самбо стал Бекназар Раимкул уулу. В финальном поединке кыргызстанец добился уверенной победы над обладателем Кубка мира по самбо россиянином Бейзетом Хатхоху.

Раимкул уулу Бекназар — чемпион Азии и обладатель золота Азиатских игр в закрытых помещениях. На мировом первенстве выступал в весовой категории до 74 кг.

Еще два кыргызстанца принесли в копилку сборной серебряные награды.

В финале весовой категории до 52 кг Мухаметали Эргешев уступил армянскому самбисту Григору Мхитаряну.

В схватке за золото чемпионата мира также принял участие Орозбек Абтандил уулу. Кыргызстанец уступил россиянину Рустаму Талдиеву и завоевал серебро турнира.

Две бронзы Кыргызстану принесли Аманат Алтынбек уулу (до 57 кг) и Улан Абдимамат уулу (свыше 100 кг).

В медальном зачете по итогам турнира по боевому самбо, сборная Кыргызстана заняла второе место с пятью медалями, уступив только хозяйке турнира России (7 — 6 золотых, 1 серебряная).

Чемпионат мира по самбо прошел в городе Сочи (Россия) с 9-го по 13 ноября. В нем приняли участие более 500 спортсменов из 90 стран мира.

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