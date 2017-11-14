Галь Гадот не будет сниматься в сиквеле «Чудо женщины», если над ним будет работать Бретт Рэтнер

Актриса Галь Гадот заявила, не будет сниматься во второй части «Чудо женщины», если обвиняемый в домогательствах продюсер Бретт Рэтнер будет иметь «хоть какое-то отношение к фильму».

Актриса заявила, что не будет сниматься в фильме о женщине-супергерое, если его продюсером будет человек, обвиняемый в домогательствах.

Актриса «твердо придерживается принципов» и не намерена заключать контракт с Warner Bros., хотя уверена что компания будет на ее стороне. Ранее Warner Bros. уже объявила, что разорвала связи с Рэтнером.

«Чудо женщина» с Галь Гадот в главной роли собрала 400 миллионов долларов в прокате, а компания Рэтнера RatPac-Dune Entertainment участвовала в продюсировании и финансировании ленты.

В начале ноября 2017 года ряд женщин обвинил Бретта Рэтнера в сексуальных домогательствах. Среди них актрисы Оливия Манн, Эллен Пейдж, Наташа Хенстридж, Рэй Ньюман, Кэтрин Таун и модель и певица Эри Сасаки.

Женщины утверждают, что режиссер приставал к ним на съемочных площадках, на борту самолетов и на вечеринках.

Рэтнер не отрицает сексуальную связь с актрисой Оливией Манн, но режиссер утверждает что это было «по обоюдному согласию». Остальные обвинения Рэтнер отрицает.

«Я представляю интересы мистера Рэтнера уже два десятилетия. Ни одна женщина никогда не предъявляла ему никаких претензий по поводу сексуальных домогательств. Кроме того, ни одна женщина никогда не запрашивала и не получала никаких финансовых расчетов от моего клиента», — рассказал адвокат Рэтнера Мартин Сингер

Бретт Рэтнер — американский кинорежиссер и продюсер. Выступал в качестве режиссера в таких известных проектах как «Час пик», «Побег», «Двадцать одно» и «Люди Икс: Последняя битва».

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