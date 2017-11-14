Италия пропустит чемпионат мира по футболу впервые за 60 лет

Сборная Италии по футболу не смогла квалифицироваться на чемпионат мира, проиграв шведам 0:1 по сумме стыковых матчей. После поражения о завершении карьеры в сборной объявил многолетний капитан «скуадры адзурры» Джанлуиджи Буффон.

За право сыграть на главном турнире планеты итальянцы боролись со Швецией в стыковых матчах. Проиграв в гостях со счетом 0:1, дома четырежды чемпионы мира сыграли вничью 0:0. По сумме двух встреч путевка на мундиаль досталась шведам.

Италия пропустит чемпионат мира впервые с 1958 года, в то время как Швеция квалифицируется впервые с 2006-го, мундиаля, на котором победу одержали итальянцы.

По окончании матча капитан Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры в сборной Италии. Страж ворот «Ювентуса» мог бы стать первым футболистом в истории, который участвовал в шести чемпионатах мира.

Буффон, который закончил карьеру досадным поражением, не смог сдержать слез после финального свистка.

«Мне не жаль себя, мне жаль весь итальянский футбол. Мы потерпели поражение на каком-то ином, социальном уровне», — сказал капитан.

Вслед за Буффоном, из сборной также уходят Даниэле де Росси, Джорджо Кьеллини и Андреа Бардзальи.

Тренер команды, 69-летний Джан Пьеро Вентура скорее всего тоже будет вынужден покинуть свой пост. Контракт со специалистом рассчитан до 2020 года, но после непопадания на мундиаль, Федерация футбола Италии вероятнее всего разорвет с ним контракт.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России. Полный список сборных, получивших путевку на мундиаль, будет известен к 16 ноября.

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