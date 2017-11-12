Пирло, Тотти, Лам, Алонсо: Футболисты, которые завершили карьеру в 2017-м

Легенда итальянского футбола Андреа Пирло, который последние два сезона защищал цвета «Нью-Йорк Сити», объявил о завершении карьеры. Вспоминаем игроков, которые в 2017 году повесили бутсы на гвоздь.

Американский футбольный сезон, в отличие от европейского, заканчивается к концу календарного года, а не летом. Команда Андреа Пирло «Нью-Йорк Сити» вылетела из плей-офф МЛС и вместе с этим итальянец объявил о завершении карьеры.

Вспоминаем с какими легендами футбол попрощался в 2017 году.

Андреа Пирло, 38 лет («Милан», «Ювентус», «Нью-Йорк Сити»)

Андреа Пирло — живая легенда итальянского футбола. За карьеру он успел поиграть в составе «Милана» (2001-2011), «Ювентуса» (2011-2015) и «Нью-Йорк Сити» (2015-2017).

Пирло — центральный полузащитник, один из лучших в мире. За феноменальную способность видеть поле, строить игру команды и отдавать точные передачи получил прозвище «Архитектор».

Пирло принадлежит рекорд по количеству голов со штрафных ударов в Серии А (28).

Среди достижений итальянца золото чемпионата мира, серебро Евро, кубок Лиги чемпионов, золото чемпионата Италии, Суперкубок УЕФА, и золото клубного чемпионата мира, а также бесчисленное количество индивидуальных наград.

«9 июля 2006 года после обеда я поспал, потом поиграл в PlayStation, а вечером выиграл чемпионат мира»

Франческо Тотти, 40 лет (единственный клуб в карьере — «Рома»)

Франческо Тотти провел в «Роме» 25 лет, сыграл 786 матчей и забил 307 голов. Император — так прозвали Тотти болельщики за бесконечную преданность римскому клубу.

Из футбола Тотти провожали всем Римом. Местная газета сменила свое название, на автобусах светилась надпись «Спасибо, капитан», к стадиону болельщики шли исключительно с «десятками» на спине, а команда-соперник «Дженоа» вышла играть в специальных футболках.

В карьере Тотти так и не случилось выиграть Лигу чемпионов, да и на уровне национальной сборной «император» не сумел закрепиться. Однако болельщикам по всему миру он запомнится прежде всего своей верность одному-единственному клубу.

«Фаны Ромы, моя футболка – это ваша футболка. Это наши цвета и наша общая гордость».

Хаби Алонсо, 35 лет («Реал Сосьедад», «Ливерпуль», «Реал Мадрид», «Бавария»)

Чемпион мира, дважды чемпион Европы, двукратный обладатель кубка Лиги чемпионов, чемпион Испании, Германии и обладатель Кубка Англии — все это о Хаби Алонсо.

В этом году испанец объявил о завершении карьеры.

Алонсо успел поработать с лучшими тренерами современности — Моуринью, Анчелотти, Гвардиолой, Бенитесом. И каждый из наставников видел в этом игроке мастера полузащиты, настоящего архитектора, каждый из них безусловно ценил Алонсо.

Скромный, немногословный, настоящий джентельмен на поле, футболист с безупречной репутацией. Несмотря на количество выигранных трофеев, он никогда не считал себя способным побеждать в одиночку.

«Чтобы моя игра была полезной, я должен быть окружен игроками лучше меня. Чем лучше они, тем лучше и полезнее моя игра. Я просто помогаю им играть хорошо»

Хаби Алонсо завершил карьеру победой в Бундеслиге в составе «Баварии» и на чемпионате мира в России мы его уже не увидим.

«Мой стиль игры никогда не был зрелищным, так что я никогда не делал что-то для привлечения внимания. Я не обхожу трех соперников, чтобы забить, не увижу свой портрет на первой полосе газет после хет-трика – это просто не мое».

Филипп Лам, 33 года («Бавария»)

Еще один игрок мюнхенского клуба по окончании сезона объявил о завершении карьеры. Филипп Лам — многолетний капитан «Баварии» и сборной Германии, он выигрывал чемпионат мира, становился серебряным призером Евро, побеждал в финале Лиги чемпионов.

Лам уходит из футбола в сравнительно молодом возрасте — немцу всего 33. Выиграв все, о чем мечтал, в этом году великолепный тактик решил повесить бутсы на гвоздь.

На протяжении многих лет Лама сопровождали бесконечные травмы, но несмотря на проблемы со здоровьем, ему удалось построить головокружительную карьеру.

Хосеп Гвардиола, успевший поработать с Ламом в «Баварии» называет немца самым умным футболистом, с которым ему приходилось иметь дело.

«В тот день (прим: в день финала чемпионата мира по футболу 2014 года Германия-Аргентина, 1:0) я проснулся счастливым. Я думал: сегодня мы станем чемпионами мира и очень ждал этого момента»

Среди футболистов, закончивших карьеру в этом году также: форвард сборной Голландии Дирк Кюйт, бывший игрок мадридского «Реала» Альваро Арбелоа, аргентинец Мартин Демичелис, а также итальянец Антонио Кассано.

О планах завершить карьеру на днях объявил и бывший игрок «Барселоны» Хави Эрнандес. 37-летний футболист на данный момент защищает цвета катарского «Аль-Садда».

В будущем он планирует получить тренерскую лицензию и возглавить сборную Катара на домашнем чемпионате мира в 2022 году.

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