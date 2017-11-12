Россия: Депутаты предлагают ограничить деятельность американских СМИ

Депутат Госдумы Вячеслав Володин анонсировал законопроект, ограничивающий деятельность американских СМИ, ограничения могут коснуться и социальных сетей.

Законопроект депутат от фракции «Единая Россия» Вячеслав Володин. По его мнению, законопроект можно принять в течение недели.

По его словам, ограничения для американских журналистов будут приняты в ответ на действия властей США.

«Когда мы говорим о деятельности СМИ США в РФ, то у нас накопилось большое количество информации, когда их работа на территории нашей страны не только носит ангажированный характер, а прямо направлена на то, чтобы формировать мнение граждан в интересах США, оппонировать нашей политической системе», — сказал он.

Глава фракции «Единой России» Сергей Неверов добавил, что ограничения могут коснуться и социальных сетей, созданных в США, среди которых фейсбук и твиттер.

Ранее власти глава издания Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что власти США потребовали от СМИ до 13 ноября зарегистрироваться в качестве «иностранного агента».

Также руководство компании твиттер запретило аккаунтам российской телекомпании Russia Today и издания «Спутник» размещать рекламу из-за их предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США.

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