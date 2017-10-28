Руководство компании «Твиттер» запретило аккаунтам российской телекомпании Russia Today и издания «Спутник» размещать рекламу. Причиной такого решения стало предполагаемое вмешательство этих СМИ в президентские выборы в США.

Американские спецслужбы утверждают, что Russia Today и «Спутник» пытались повлиять на президентские выборы в США в 2016 году, действуя в интересах российских властей.

На основе этих обвинений руководство компании «Твиттер» запретило Russia Today и «Спутнику» размещать рекламу.

Кроме того, в компании пообещали перевести благотворительным фондам 1,9 млн долларов, которые заработали за счет продажи рекламы RT и «Спутника» с 2011 года.

В заявлении компании «Твиттер» говорится, что RT и «Спутник» могут продолжать продолжать пользоваться всеми возможностями сервиса, кроме рекламы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Твиттер стал «жертвой предрассудков».

«Мы сожалеем, что компания [Твиттер] становится жертвой предрассудков против наших СМИ, создает прецедент неравного отношения к клиентам, может вызвать тревогу и опасения и других пользователей Сети», — сказал он.

Песков уверен в том, что работа свободных СМИ, в том числе RT и «Спутника», «не может быть квалифицирована как вмешательство в электроральные процессы».

Представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что запрет рекламы в «Твиттере» — это «агрессивный шаг», направленный на блокировку деятельности Russia Today со стороны американских спецслужб.

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