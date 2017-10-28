Захоронение мумии – вандализм или уважение к покойнику?

В середине октября власти Кыргызстана захоронили мумию, которая более 60-ти лет хранилась в историческом музее. Представители Академии наук и министерства культуры обсудили ситуацию в прямом эфире Kloop.kg
Министр культуры Тугольбай Казаков объяснил свое решение отсутствием средств на содержание мумии и исламскими традициями. Ученые назвали захоронение «актом вандализма» и потребовали уволить главу ведомства.
Нет денег на исследования
По словам представителя министерства культуры Марлен Соляного, мумию пришлось захоронить из-за недостатка средств на ее содержание.
Соляной утверждает, что за все время мумию бальзамировали дважды. Первый раз это делали приглашенные сотрудники Эрмитажа, а последний сотрудники Бишкекского исторического музея в 90-х годах.
«С того момента мумия больше не бальзамировалась, она подвергалась иссыханию. За счет того, что она не находилась в вакууме, процесс иссыхания достаточно медленно, но он шел», – сказал Соляной.
Он считает, что мумию захоронили в целях консервации, чтобы не допустить дальнейшего разрушения тканей.
Археолог Кадича Ташбаева возразила Соляному, отметив, что так как тело мумифицировалось естественным образом, оно не нуждалось в бальзамировании и для его сохранения достаточно было поместить мумию в стеклянный вакуум.
Ташбаева была единственной представительницей научного сообщества на заседании межведомственной комиссии по вопросу захоронения мумии.
По ее словам, министр культуры Тугольбай Казаков выступил за захоронение, потому что считает, что хранение и выставление тела напоказ нарушает традиции ислама.
Кроме этого, Ташбаева считает, что мумию закопали по настоянию экстрасенсов, которые сообщали о проклятиях, насылаемых на Кыргызстан мертвой женщиной.
«Об этом Казаков тоже сказал в своем выступлении, что она [мумия] является источником всех бед в Кыргызстане и общественность требует ее захоронения. Как можно верить такому бреду?» – сказала Ташбаева.
Марлен Соляной возразил, сказав, что выступления религиозных активистов и экстрасенсов не повлияли на решение комиссии.
Музейная ценность
Представитель министерства культуры Марлен Соляной сообщил, что мумия не представляла музейной ценности, так как учеными не было установлено кем при жизни являлась эта женщина.
По его словам, чтобы объект был представлен на экспозиции, у него должна быть история, которую можно было бы рассказать посетителям музея.
Археолог Кадича Ташбаева считает, что статус мумифицированной женщины при жизни не важен.
«Важно, что она была представительницей того народа, обряд погребения, материальная культура того времени – вот это важно. А вы что, думаете, если она была швеей или горшки изготавливала, значит ее не надо изучать?», – считает Ташбаева.
Исследования мумии
По словам представителя министерства культуры Марлена Соляного, мумия была почти не изучена, много лет никто не проводил никаких исследований.
По его словам в стране нет специалистов, которые могли бы исследовать экспонат.
Археолог уточнила, что мумия была полностью изучена с археологической точки зрения. Эти исследования описаны в научных трудах Юрия Баруздина в 1959 году.
«Сейчас появилась компьютерная диагностика, магнитно-резонансная диагностика, радио-углеродный анализ, определение ДНК. Но это стало возможным только в последнее десятилетие», – сказала Ташбаева.
По ее словам, три года назад в Бишкек приезжала делегация датских генетиков для изучения эпохи бронзы. Представители Академии наук хотели вместе с датскими коллегами провести анализ ДНК мумии, но не смогли из-за начавшейся реконструкции музея.
Марлен Соляной отметил, что захоронение мумии сейчас рассматривает депутатская комиссия.
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