Захоронение мумии – вандализм или уважение к покойнику?

По словам представителя министерства культуры Марлен Соляного, мумию пришлось захоронить из-за недостатка средств на ее содержание.

Соляной утверждает, что за все время мумию бальзамировали дважды. Первый раз это делали приглашенные сотрудники Эрмитажа, а последний сотрудники Бишкекского исторического музея в 90-х годах.

«С того момента мумия больше не бальзамировалась, она подвергалась иссыханию. За счет того, что она не находилась в вакууме, процесс иссыхания достаточно медленно, но он шел», – сказал Соляной.

Он считает, что мумию захоронили в целях консервации, чтобы не допустить дальнейшего разрушения тканей.

Кадича Ташбаева

Археолог Кадича Ташбаева возразила Соляному, отметив, что так как тело мумифицировалось естественным образом, оно не нуждалось в бальзамировании и для его сохранения достаточно было поместить мумию в стеклянный вакуум.

Ташбаева была единственной представительницей научного сообщества на заседании межведомственной комиссии по вопросу захоронения мумии.

Тугольбай Казаков

По ее словам, министр культуры Тугольбай Казаков выступил за захоронение, потому что считает, что хранение и выставление тела напоказ нарушает традиции ислама.

Кроме этого, Ташбаева считает, что мумию закопали по настоянию экстрасенсов, которые сообщали о проклятиях, насылаемых на Кыргызстан мертвой женщиной.

«Об этом Казаков тоже сказал в своем выступлении, что она [мумия] является источником всех бед в Кыргызстане и общественность требует ее захоронения. Как можно верить такому бреду?» – сказала Ташбаева.

Марлен Соляной возразил, сказав, что выступления религиозных активистов и экстрасенсов не повлияли на решение комиссии.