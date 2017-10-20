Власти Кыргызстана захоронили мумию IV-V веков. Ученые назвали это «вандализмом». Что известно?

Министр культуры Туголбай Казаков сказал, что вопрос захоронения мумии связан с тем, что за ней «никто не ухаживал» и не проводил исследования из-за «отсутствия специального оборудования».

«Чтобы мумия сохранилась и не превратилась в прах, требуется проводить специальные процедуры бальзамирования, чего также не делалось по той же причине отсутствия специалистов и необходимых средств», — сказал Казаков.

Мумию захоронили 14 октября в селе Кара-Булак, несмотря на протесты ученых и археологов, которые требовали оставить ее в качестве музейного экспоната. Власти пообещали, что при необходимости ученым предоставят доступ к ней для исследований.