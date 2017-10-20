Власти Кыргызстана захоронили мумию IV-V веков. Ученые назвали это «вандализмом». Что известно?

Министерство культуры Кыргызстана 14 октября захоронило мумию IV-V веков, которая более 60 лет хранилась в Историческом музее. Ученые назвали захоронение «актом вандализма» и призвали отправить министра в отставку.
12 октября Министерство культуры провело заседание межведомственной комиссии по вопросу захоронения мумии женщины, которая хранилась в Историческом музее в Бишкеке с 1956 года.
Комиссия решила захоронить мумию в селе Кара-Булак Баткенской области — в месте, где ее впервые нашли советские ученые.
Министр культуры Туголбай Казаков сказал, что вопрос захоронения мумии связан с тем, что за ней «никто не ухаживал» и не проводил исследования из-за «отсутствия специального оборудования».
«Чтобы мумия сохранилась и не превратилась в прах, требуется проводить специальные процедуры бальзамирования, чего также не делалось по той же причине отсутствия специалистов и необходимых средств», — сказал Казаков.
Мумию захоронили 14 октября в селе Кара-Булак, несмотря на протесты ученых и археологов, которые требовали оставить ее в качестве музейного экспоната. Власти пообещали, что при необходимости ученым предоставят доступ к ней для исследований.
Ученые и археологи: Это «акт вандализма»
Ученые возмутились решением Минкультуры из-за того, что мумия представляет ценный материал для будущих исследований.
Заведующая отделом археологии Института истории и культурного наследия Академии Наук Кадича Ташбаева сказала изданию «АКИпресс», что решение о захоронении мумии принимали люди, которые не понимают научной значимости и важности находки.
«В комиссии я была единственным ученым-археологом. Остальные были представителями МВД, ГКНБ, по-моему, еще Гособороны, два-три сотрудника Минкультуры», — сказала она.
По ее словам, решение также приняли под давлением священнослужителей, которые посчитали, что по шариату мумию человека нужно захоронить.
«В течение этих 20 лет мы отбивались от этих нападок. А нынешний министр культуры тоже стал духовным лицом и сказал, что мы мусульмане, и нам это не положено», — сказала Ташбаева.
Историк Гыламидин Абдрахманов в интервью изданию «Турмуш» сказал, что, исследовав мумию, ученые могли дать «дополнительную базу для установления связей между Европой и Азией».
«Это позволило бы сделать Кыргызстан своего рода местом паломничества для граждан некоторых европейских стран, что в свою очередь сказалось бы на экономическом и социально-культурном развитии», — считает историк.
Ученые и археологи 17 октября обратились к президенту Алмазбеку Атамбаеву с просьбой вернуть мумию обратно в Исторический музей. Они потребовали снять Тугобая Казакова с должности министра культуры за «акт вандализма».
В своем обращении они написали, что мумия не имеет отношения ни к одной из религиозных и духовных практик и является достоянием мировой науки.
В своей речи 15 октября Атамбаев упомянул инцидент с мумией, назвав действия Минкультуры «большой ошибкой».
Министр культуры: «Над мертвыми издеваться нельзя»
Министр культуры Туголбай Казаков 17 октября созвал пресс-конференцию, на которой обвинил ученых в то, что они «искусственно раздули скандал». По его словам, цель «скандала» — это снятие его с должности, а не забота о мумии.
«Открою вам секрет: очень давно хотят ухода министра культуры с должности. Эта бедная мумия более 60 лет никому не нужна была. Она стояла просто как экспонат», — заявил он.
Министр сказал, что в музее оставили частичку кожи и волос мумии — по его словам, этого достаточно для проведения исследований. Казаков добавил, что на содержание мумии в музее нет ни средств, ни специалистов.
«Если меня сегодня снимут с должности, вопрос решится. Пусть меня хоть расстреляют, но над мертвыми издеваться нельзя», — заявил Казаков.
Местные жители: «Пусть покоится в могиле»
Жители села Кара-Булак, где захоронили мумию, также считают верным её погребение. 19 октября они зачитали заупокойную молитву по мумии и провели обряд жертвоприношения — зарезали барана.
Одна из жительниц Кара-Булака говорит, что спустя десятки лет «тело наконец вернулось на свое место». «Мы просим не поднимать шумиху вокруг нее, пусть она лежит спокойно. Самое главное, чтобы в стране сохранялось спокойствие», — говорит женщина.
Другие заявляют, что после того, как советские ученые обнаружили мумию, в районе снизилась урожайность, и начали засыхать деревья.
«В течение 7-8 лет абрикосовые деревья вообще не давали урожая. Вы прекрасно знаете, какие конфликты были на границе в Баткене несколько лет назад. Не нужно ее трогать, пусть покоится в могиле», — заявляет вторая жительница села Кара-Булак.