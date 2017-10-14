Министерство культуры решило захоронить мумию женщины I-V веков нашей эры, которая уже более 60 лет находится в Национальном историческом музее. Ученые-археологи против такого решения.

Комиссия Минкультуры решила захоронить мумию женщины I-V веков нашей эры, которая хранилась в Национальном историческом музее в Бишкеке.

Министр культуры Туголбай Казаков сказал, за 60 лет не проводились никакие научные исследования мумии из-за отсутствия специального оборудования.

Также за мумией нет должного ухода и поэтому «ее нужно захоронить, чтобы она не превратилась в прах».

Учёные-археологи против такого решения из-за того, что мумия является ценным научным материалом для исследований.

Заведующая отделом археологии Института истории и культурного наследия Академии Наук Кадича Ташбаева сообщила изданию «Акипресс», что решение о захоронении мумии принимали люди, которые не понимают научной значимости и важности находки.

«В комиссии я была единственным ученым-археологом. Остальные были представителями МВД, ГКНБ, по моему Гособороны, 2-3 сотрудника Минкультуры», — сказала она.

По ее словам, решение приняли под давлением священнослужителей, которые считают, что по шариату мумию человека нужно захоронить.

Мумия неизвестной женщины была найдена ленинградскими археологами в 1956 году в селе Кара-Булак Баткенской области, после чего была передана в исторический музей Бишкека.

По теме: