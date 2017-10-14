В одном из районов Воронежа граждане Узбекистана пытались продать своего новорожденного ребенка за 30 тысяч рублей, чтобы купить билет обратно в Узбекистан. Следователь утверждает, что мужчина сомневался в своем отцовстве и вынудил гражданскую жену продать младенца.
По информации «Озодлик», 29-летняя женщина родила дочь в сентябре этого года самостоятельно, без помощи врачей и соцработников. У ребенка не было свидетельства о рождении.
Из-за отсутствия документа пара не могла вывезти его в Узбекистан, у обоих родителей закончилась регистрация.
Они решили продать младенца и купить на эти деньги билеты в Узбекистан.
О попытке продажи ребенка правоохранители узнали сразу и провели спецоперацию.
Они подослали сотрудника милиции в роли покупателя, который передал помеченные деньги в размере 30 тысяч рублей и получил расписку.
«Сотрудникам полиции сразу стало известно об этом случае. В результате спецоперации родителям не удалось осуществить свой преступный план», — сказала «Озодлику» представитель областного следственного комитета.
Следователь утверждает, что 39-летний гражданин Узбекистана сомневался в своем отцовстве и вынудил гражданскую жену продать младенца.
На данный момент ожидается вынесение решения суда о заключении их под стражу.
В России «за торговлю людьми в отношении несовершеннолетнего» грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
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