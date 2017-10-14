В одном из районов Воронежа граждане Узбекистана пытались продать своего новорожденного ребенка за 30 тысяч рублей, чтобы купить билет обратно в Узбекистан. Следователь утверждает, что мужчина сомневался в своем отцовстве и вынудил гражданскую жену продать младенца.

По информации «Озодлик», 29-летняя женщина родила дочь в сентябре этого года самостоятельно, без помощи врачей и соцработников. У ребенка не было свидетельства о рождении.

Из-за отсутствия документа пара не могла вывезти его в Узбекистан, у обоих родителей закончилась регистрация.

Они решили продать младенца и купить на эти деньги билеты в Узбекистан.

О попытке продажи ребенка правоохранители узнали сразу и провели спецоперацию.

Они подослали сотрудника милиции в роли покупателя, который передал помеченные деньги в размере 30 тысяч рублей и получил расписку.

«Сотрудникам полиции сразу стало известно об этом случае. В результате спецоперации родителям не удалось осуществить свой преступный план», — сказала «Озодлику» представитель областного следственного комитета.

Следователь утверждает, что 39-летний гражданин Узбекистана сомневался в своем отцовстве и вынудил гражданскую жену продать младенца.

На данный момент ожидается вынесение решения суда о заключении их под стражу.

В России «за торговлю людьми в отношении несовершеннолетнего» грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

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