Центризбирком опубликовал отчет о том, сколько внесли и сколько денег потратили из своего избирательного фонда кандидаты в президенты.

Отчет провела контрольно-ревизионная группа при ЦИКе, в нем приведены данные от 9 октября 2017 года. Сейчас за пост президента борются 11 кандидатов.

Кто сколько потратил?

Большинство из кандидатов вложили в избирательный фонд не более 10 млн сомов. Рекордсменов в этом списке является один из фаворитов президентской гонки экс-премьер-министр и бизнесмен Омурбек Бабанов.

Омурбек Бабанов В свой избирательный фонд он внес более 200 млн сомов, из которых на 9 октября потратил 197 млн сомов. Итого в остатке в фонде политика осталось 3 386 305 сомов.

Сооронбай Жээнбеков Следом за Бабановым идет его главный оппонент на выборах — кандидат от провластной партии социал-демократов Сооронбай Жээнбеков. В свой фонд он внес 103 млн сомов и потратил 98,5 млн сомов. В фонде после избирательной кампании остаются 4 872 959 сомов.

Темир Сариев В разы меньше двух первых кандидатов в избирательной фонд внес экс-премьер-министр Темир Сариев — 40 млн 501 тысячу сомов. За избирательную кампанию были потрачены почти 39,5 млн сомов, в остатке у политика 1 млн и 33 581 сом. У остальных политиков сумма в избирательном фонде гораздо меньше 10 млн, от 1,3 млн до почти 8.

Арсланбек Малиев Экс-депутат Арсланбек Малиев внес в избирательный фонд почти 8 млн сомов — 7 914 000 сомов, и потратил почти все — в остатке у него осталось всего 939 сомов.

Таалатбек Масадыков Экс-чиновник ООН Таалатбек Масадыков внес в своей избирательный фонд 4,7 млн сомов. Почти вся эта сумма была потрачена, в остатке у кандидата в президенты осталась сумма в 77 559 сомов.

Улукбек Кочкоров Экс-депутат Улукбек Кочкоров внес в избирательный фонд 4,5 млн сомов, а потратил 4,4. В остатке у политика остается 63 257 сомов.

Эрнис Зарлыков Бывший первый вице-мэр Эрнис Зарлыков, не появившийся ни на одних дебатах, внес в избирательный фонд чуть более 2,4 млн сомов и потратил почти всю сумму. После избирательной кампании у Зарлыкова осталось 43 954 сома.

Азимбек Бекназаров Бульдозер революции Азимбек Бекназаров внес в избирательный фонд 2,4 млн сомов и также, как и многие другие, потратил почти всю сумму. У политика, который “снялся с гонки” в эфире КТРК, осталось 33 212 сомов.

Токтайым Уметалиева Единственная женщина-кандидат в президенты Токтайым Уметалиева внесла в избирательный фонд 2, 3 млн сомов. После проведенной кампании у правозащитницы осталось 214 615 сомов.

Арстанбек Абдылдаев Арстанбек Абдылдаев, он же Арстан Алай, внес в избирательный фонд 2,3 млн сомов ровно. После избирательной кампании у него осталось всего 3500 сомов.