Экс-депутат и бывший кандидат на пост президента Омурбек Бабанов после допроса 29 августа сообщил, что его вызывают в финпол и ГКНБ по восьми уголовным делам. По четырем из них он дает показания в финполе, а по остальным — в Госкомитете нацбезопасности.

Он сказал «Азаттыку», что часть дел возбудили во время президентства Алмазбека Атамбаева, часть – в этом году.

В пресс-службе финполиции «Клоопу» сообщили, что Бабанова допрашивают «по ряду уголовных дел» в качестве свидетеля. Однако, отказались называть точное количество уголовных дел.

«В настоящее время ход следствия не подлежит разглашению. Но у нас действительно имеется ряд уголовных дел», — сказала пресс-секретарь финпола.

В пресс-службе ГКНБ журналистам «Клоопа» подтвердили статус свидетеля у Бабанова, но отказались давать дальнейшие комментарии.

Омурбек Бабанов вернулся в Кыргызстан 9 августа этого года, на следующий день после задержания бывшего президента Атамбаева.

Политик покинул страну сразу после выборов президента — он проиграл своему главному сопернику Сооронбаю Жээнбекову. Тогда на Бабанова возбудили два уголовных дела.

В своем интервью в апреле 2019 года он заявил, что ушел из политики и уехал из Кыргызстана по договоренности с Атамбаевым и Жээнбековым. Последние обещали не трогать Бабанова и его сторонников, если тот уйдет из политики и покинет Кыргызстан.