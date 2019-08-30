МВД Кыргызстана и китайская компания CEIEC заключили договор о поставке камер с распознаванием лиц в Кыргызстан. Эта же компания внедрила систему слежки за населением в Китае и Эквадоре.

«Такая система позволила бы навести порядок на наших улицах. [Люди] бы боялись правоохранителей или идти на какие-то нарушения. Такая система будет очень хорошо способствовать раскрытию преступлений», — заявили в пресс-службе МВД журналистам «Клоопа».

В МВД также сообщили, что компания установит систему распознавания за свой счет. Она также будет заниматься доставкой оборудования, монтажом и консультацией кыргызских специалистов. Обслуживанием камер после установки будет заниматься кыргызская сторона.

Сначала камеры появятся в Бишкеке, а позже и в других крупных городах. Однако в ведомстве не назвали точные даты внедрения системы.

CEIEC — китайская национальная корпорация по импорту и экспорту электроники. Это госпредприятие, которое производит продукцию для военных нужд. CEIEC создала в Китае системы общественной безопасности.

В 2016 году компания построила в Эквадоре систему общественной безопасности, куда вошли умные камеры, система отслеживания мобильных телефонов.

Камеры, установленные в 24 провинциях, круглосуточно наблюдают за 16-миллионным населением. За время работы системы преступность в стране упала на 24%, превратив Эквадор в одно из самых безопасных мест в Латинской Америке.