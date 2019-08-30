Фото: Пресс-служба президента.

Президент Сооронбай Жээнбеков открыл 30 августа новый парк в южной части города. «Мы вернем Бишкеку былую славу зеленого города», — заявил глава страны.

По его словам, сейчас Бишкек столкнулся «с угрозой потери чистого воздуха».

«В отопительный период над столицей возникает смог. Это все стало результатом отсутствия зеленой политики города, планового развития столицы и хаотичной застройки», — подчеркнул Жээнбеков.

По словам президента, в столице пересмотрят строительную политику, при этом особое внимание будут уделять поливным и ирригационным системам.

«Кроме того, продолжим работу по возврату городу незаконно отчужденных парковых земель», — сказал он.

Жээнбеков считает, что горожане должны «бережно относиться к Бишкеку», тогда общими усилиями удастся вернуть ему «зеленый вид».

Власти начали строительство нового парка в апреле. Тогда Жээнбеков также заявлял, что Бишкек утерял былую славу «зеленого города».

При этом власти вырубают деревья ради строительства и расширения дорог, чтобы решить проблему с пробками. Жители города и экологи неоднократно выступали против вырубки и требовали от властей лучше озеленять город.