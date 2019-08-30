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Контекст: Районный суд Бишкек 29 августа отпустил бывшего депутата и лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева из колонии под домашний арест.

Ранее Верховный суд отменил все обвинительные приговоры в отношении политика и направил его дело на пересмотр. Это произошло на фоне конфликта между президентом Сооронбаем Жээнбековым и бывшим главой страны Алмазбеком Атамбаевым.

В 2017 году суды всех инстанций признали Текебаева виновным в получении взятки в $1 млн от российского бизнесмена Леонида Маевского. Политика осудили на 8 лет с конфискацией имущества, но из-за амнистии срок сократили до 4,5 лет. Текебаева признали виновным на фоне критики Атамбаева, который тогда был президентом.

«Клооп» публикует пересказ речи экс-депутата после его освобождения из колонии.

Я не собираюсь возвращать мандат депутата, но останусь в политике. У меня в планах нет возврата мандата депутата. Сейчас я хочу юридическую и политическую реабилитацию. Все зависит от решения суда, если меня оправдают, то я посоветуюсь насчет мандата. Какое бы решение не принял суд, я продолжу свою партийную работу. Даже когда я был в колонии, партия работала.

У меня нет жажды мести к Атамбаеву, но он должен ответить перед законом. Моя защита на суде, где будет пересматриваться дело, будет направлена не только на оправдание меня, но и на раскрытие беспредела прошлой власти. Но это не должна быть жажда мести Атамбаеву.

Если Атамбаев и его окружение нарушали закон и приносили вред интересам Кыргызстана, то они должны ответить перед законом и историей. Я считаю, что следствие и суд над Атамбаевым должны быть справедливыми и открытыми перед народом. Возможно, у меня есть повод обижаться на Атамбаева и желать ему плохое. Но я не хочу, чтобы он получил статус политического узника. Следствие должно доказать его преступление, а суд должен должен открыто перед народом принять убедительное решение.

Никого не буду подвергать гонениям из-за своего дела, но те, кто давал приказы, должны ответить. Суд меня не оправдал, дело пересматривается. Наши дальнейшие действия будут направлены на судебный процесс. Первое заседание пройдет 12 сентября. Сегодня появились новые свидетели дела. Государственные служащие, которые боялись Атамбаева, открыто дают показания. Мы будем готовиться к суду с новыми документами и свидетелями. Я всех простил и не собираюсь подвергать гонениям. Но те, кто давал приказы, должны быть наказаны.

Конфликт между Жээнбековым и Атамбаевым имеет историческое значение. Многие люди считают, что их конфликт — это личный конфликт и борьба за власть. Возможно, в какой-то степени это так и происходит. Но честно говоря, этот конфликт показывает лицо прошлой власти и то, как не нужно поступать с грядущей властью. Мы распространяем по Центральной Азии понимание, что президенты рано или поздно ответят за нарушение закона. Таково историческое значение сегодняшней политики.

Жээнбеков меняет историю. Три года назад я не представлял, что Атамбаев меня посадит, а потом я выйду. Но все поменялось, происходят большие события, которые будут уроком для общества. Я считаю, что самый большой результат, который Жээнбеков дал народу — это создание этого политического прецедента. Так происходит лишь тогда, когда ломаются старые стереотипы.

Готовился ли Жээнбеков к такому событию? Мы раньше не знали о таком политике. Он вдруг взялся из ниоткуда и стал президентом. Я скажу, что будут исторические изменения, которые не могут предугадать ни простой народ, ни политические аналитики. Эти изменения делает Жээнбеков. Это историческая правда. Может он кому-то не нравится, может он кому-то противостоит и они могут бороться с ним, но историю не остановить.