Заключенный при Атамбаеве и вышедший при Жээнбекове лидер «Народного парламента» Бекболот Талгарбеков отозвал иск против бывшего президента.

По словам его сына Арстана Талгарбекова, бывший оппозиционер решил отозвать иск после того, как Алмазбека Атамбаева задержали и возбудили против него множество уголовных дел.

Бекболот Талгарбеков подал в суд на Атамбаева весной 2019 года и оценил моральный ущерб в 17 млн сомов. Политик считал неправедливыми обвинения в попытке захвата власти, которые не раз озвучивал в его адрес Алмазбек Атамбаев и из-за которых сам Талгарбеков был лишен свободы.

В марте политик был освобожден из заключения условно досрочно. До того, в феврале, с лидера движения «Народный парламент» сняли обвинения в захвате власти.

Это движение было создано в 2016 году и выступало за отставку президента Алмазбека Атамбаева. В том же году в интернет слили якобы разговоры участников движения, разговаривающих об отставке президента и правительства, они были обвинены в попытке захвата власти и разжигании розни, и осуждены на сроки от пяти лет условно до 14 лет лишения свободы. Талгарбеков был осужден на 14 лет.