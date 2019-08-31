Мэру Джалал-Абада Мураталы Тагаеву вручают ключ на открытии спорткомплекса «Газпрома». Фото: Газпром

Издание «Спутник» опубликовало фото приказа о назначении младшего брата мэра Джалал Абада Абибилы Тагаева на должность главы спорткомплекса, построенного «Газпромом». Журналистам подтвердили родство Абибилы и Мураталы Тагаевых.

Приказ подписан самим мэром Мураталы Тагаевым в апреле этого года. Сам спорткомплекс был открыт в ноябре 2018 года — это довольно большое место, которое ежедневно могут посещать более 300 человек. Мураталы Тагаев возглавил мэрию в июне того же года.

По информации издания «Азаттык», Абибила Тагаев — сват брата президента Сооронбая Жээнбекова, депутата Асылбека Жээнбекова.

Информация о назначении Абибилы Тагаева поступила журналистам после скандала с назначением другого брата мэра должность руководителя агентства по пассажироперевозкам при мэрии города.

Старший брат мэра Мураталы Тагаева — Абдималик Тагаев — был назначен на должность 21 августа и уволился через неделю после назначения, уже после того как об этом стало известно журналистам, «чтобы не повлиять на карьеру брата».