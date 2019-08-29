Абдималик Тагаев, брат главы Джалал-Абада Мураталы Тагаева, 28 августа покинул должность руководителя агентства по пассажироперевозкам при мэрии города.

В пресс-службе мэрии сообщили «Клоопу», что Абдималик Тагаев уволился, «чтобы не повлиять на карьеру брата». Он принял такое решение после упоминаний в СМИ его родственных связей с мэром Мураталы Тагаевым.

Мэр Джалал-Абада Мураталы Тагаев 21 августа назначил на должность руководителя агентства своего родного брата Абдималика Тагаева на основе его заявления.

Агентство по пассажироперевозкам контролирует маршрутные такси по городу. Мураталы Тагаев стал мэром города в июне 2018 года.

После того, как Тагаев стал мэром, он запретил всем городским службам без его ведома давать информацию журналистам. Также он обязал всех руководителей городских структур согласовывать лично с ним все поездки и командировки за пределы Джалал-Абада.

Фото: Kaktus Media, глава мэрии Джалал-Абада Мураталы Тагаев.