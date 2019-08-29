Министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов предложил разработать законы для контроля фейковых новостей. Он заявил об этом 29 августа во время круглого стола.

«Кыргызстану необходимы механизмы, которые будут бороться с фейковыми новостями. […] Особенно это касается владельцев страниц в социальных сетях. Они должны фильтровать свои публикации», — сказал Жаманкулов.

Жаманкулов подчеркнул, что меры ответственности за распространение фейков будут ужесточаться, особенно в межрелигиозных и межэтнических вопросах.

В пример, он привел недавнюю фейковую новость о том, что китайских инвесторов в Кыргызстане будут охранять китайский спецназ.

«Это может привести к тому, что отношения между Китаем и Кыргызстаном ухудшатся. Нам необходимо стараться, чтобы люди получали только достоверную информацию», — добавил он.

Власти Кыргызстана периодически пытаются оказывать давление на СМИ. К примеру, Генпрокуратура в марте 2017 года обвинила онлайн-издания «Заноза» и «Азаттык» в распространении «ложной информации» и подала на них в суд.

Таким образом Генпрокуратура защищала честь и достоинство Алмазбека Атамбаева, который был тогда президентом.

В итоге Атамбаев выиграл суды против издания «Заноза» и двух ее соучредителей и потребовал компенсацию на общую сумму в 27 млн сомов. Когда Атамбаев покинул пост президента, он отозвал свои требования по выплате средств.

Нынешний президент Сооронбай Жээнбеков также подавал миллионный иск на издание 24.kg и журналиста Кабая Карабекова. Это было во время его предвыборной кампании. Став главой государства, он отсудил по 5 миллионов сомов у издания и журналиста, однако позже отказался от материальных претензий.