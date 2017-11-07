Иски и опровержения. Почему власти судятся со СМИ в Кыргызстане

В День информации и печати Kloop.kg вспоминает, за что власти Кыргызстана судятся с журналистами и требуют опровержений или компенсаций в миллионы сомов.
Многомиллионные иски
Иски Атамбаева против «Занозы» и «Азаттыка»
В начале марта 2017 года Генпрокуратура, защищая честь и достоинство президента Алмазбека Атамбаева, обвинила онлайн-издания «Занозу» и «Азаттык» (филиал «Радио Свобода» в Кыргызстане) в распространении «ложной информации» и подала на них в суд.
С «Занозы» изначально потребовали 6 млн сомов, а с «Азаттыка» — 20 млн. Однако после визита в Кыргызстан директора «Радио Свобода» Томаса Кента и его последующей встречи с Атамбаевым, президент отозвал свой иск против «Азаттыка».
Генпрокуратура подала еще три иска против «Занозы» (которая впоследствии сменила название на Kaktus.Media) и соучредителей издания Дины Масловой и Нарына Айыпа.
По одному из исков также проходила ответчиком правозащитница и экс-депутат Чолпон Джакупова, которая публично раскритиковала президента.
«Заноза» и Джакупова проиграли Генпрокуратуре по всем пяти искам в районном и городском судах. Они должны выплатить Атамбаеву в общей сложности 30 млн сомов.
Сам Атамбаев заявил, что никогда не простит «Занозу» и не отзовет иски. По его словам, судебное разбирательство должно быть показательным для «журналистов-клеветников».
СДПК и Жээнбеков против ИА 24.kg
Еще один информационный портал, который стал участником судебных процессов со стороны властей, это 24.kg
В марте 2017 года пропрезидентская партия социал-демократов (СДПК) подала в суд на издание, а также на правозащитницу Риту Карасартову. Причиной обращения в суд стала «защита деловой репутации партии».
Издание опубликовало материал о том, что СДПК теряет позиции в районных кенешах. Карасартова же в интервью изданию сказала следующее: «Они заигрались в политику, продают должности направо и налево. А местное население знает, что это за кандидаты. Если человек достойный, к нему не будет претензий».
После этого социал-демократы обратились в суд и потребовали с издания и правозащитницы по миллиону сомов в качестве возмещения морального ущерба.
СДПК не отозвала иски против 24.kg и Карасартовой, несмотря на призывы со стороны правозащитных организаций. Суд по этому делу еще не завершен.
Однако иски от СДПК стали не единственными против 24.kg. Избранный президент и протеже Атамбаева Сооронбай Жээнбеков также подал иск против издания и экс-депутата Кабая Карабекова во время предвыборной гонки.
Карабеков в своей статье, которая была опубликована на сайте издания, написал о «…связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями».
Жээнбеков потребовал признать слова о его братьях не соответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию.
Свердловский районный суд Бишкека 20 октября посчитал, что издание и автор материала должны выплатить Жээнбекову по пять млн сомов в качестве компенсации морального вреда.
Атамбаев против журналиста Орунбекова
В апреле 2015 года Генпрокуратура подала в суд на журналиста Дайырбека Орунбекова.
В главном надзорном органе посчитали, что статья журналиста, обвиняющая Временное правительство и Атамбаева в причастности к межэтническим столкновениям 2010 года на юге Кыргызстана, порочит «честь и достоинство» президента.
Суд обязал Орунбекова выплатить Атамбаеву два миллиона сомов. Помимо этого, информационный сайт «Маалымат», владельцем которого был Орунбеков, заблокировали по решению суда.
После этого журналист начал сбор средств, чтобы выплатить деньги президенту, однако не сделал этого в установленные сроки. Против Орунбекова возбудили уголовное дело по факту невыплаты компенсации, однако год спустя его прекратили.
Орунбекову запрещен выезд из страны и он до сих пор обязан выплатить деньги Атамбаеву.
Разжигание розни и экстремистские материалы
Генпрокуратура против журналиста Сапанова
В июле 2017 года начался судебный процесс против журналиста газеты «Учур» Зулпукара Сапанова. Его обвинили в разжигании межнациональной розни из-за публикации книги «Кыдыр санжырасы».
В ней Сапанов задавался вопросом, является ли мудрец Кыдыр, упоминаемый в Коране, богом, а Аллах — Сатаной. Автор также сделал вывод, что сейчас священнослужители навязывают народу веру в Аллаха
Это возмутило представителей Духовного Управления мусульман Кыргызстана (ДУМК). В муфтияте заявили, что книга Сапанова оскорбляет духовные ценности мусульман.
Расследование проводил Госкомитет нацбезопасности. Суд над журналистом состоялся в сентябре. Его признали виновным и приговорили к четырем годам тюрьмы, но Сапанов свою вину не признал.
Омбудсмен Кубат Оторбаев назвал приговор суда в отношении Сапанова «возвратом к инквизиции». Государственный правозащитник призвал суд пересмотреть свое решение в отношении журналиста и освободить его из-под стражи.
Адвокаты журналиста обжаловали решение суда. Бишкекский городской суд пересмотрел приговор журналисту и сократил срок до двух лет условно. Сапанова освободили из-под стражи в зале суда.
Власти Кыргызстана против «Ферганы» и журналиста Бабакулова
Власти заблокировали информационный портал «Фергана» после публикации статьи «Люди как звери. В киргизском сегменте соцсетей звучат призывы к расправе над “сартами”» журналиста Улугбека Бабакулова в мае 2017 года.
В своем материале Бабакулов описывал драку между этническими кыргызами и узбеками на юге Кыргызстана, которая, по информации журналиста, случилась на национальной почве.
Бабакулов также привел комментарии пользователей соцсетей, в которых оскорбляли этнических узбеков. Поводом для взаимных оскорблений стала именно эта драка.
После того, как на КТРК показали сюжет, в котором эксперты назвали Бабакулова «врагом народа», власти обратили внимание на «Фергану» и на журналиста.
Некоторые депутаты парламента предложили лишить Бабакулова гражданства.
Госкомитет нацбезопасности возбудил уголовное дело на Бабакулова из-за «разжигания межэтнической вражды». В июне 2017 года Бабакулов покинул Кыргызстан, опасаясь ареста из-за своей деятельности. Журналист заявил, что готов вернуться в страну «при условии честного и справедливого судебного разбирательства».
Генпрокуратура против телеканала «Сентябрь»
В августе 2017 года Генпрокуратура подала в суд на телеканал «Сентябрь» и потребовала закрыть его. Телеканал обвинили в трансляции контента с «экстремистским» содержанием.
Эксперты Института философии и права Национальной академии наук Кыргызстана пришли к выводу, что контент передачи «Негизги тема», которая вышла в эфир 29 сентября 2016 года на «Сентябре» в Джалал-Абаде, носил экстремистский характер.
В передаче показали интервью бывшего главы Ошского УВД Абдылды Капарова, в котором он раскритиковал праздничную церемонию 90-летия средней школы «Маткасым» в Араванском районе Ошской области в 2014 году.
Капаров заявил, что во время церемонии был поднят флаг Узбекистана, а также играл государственный гимн соседней страны, а присутствующие на церемонии люди приложили руки к сердцу. По его мнению, подобное поведение «недопустимо в Кыргызстане».
Представители канала пытались оспорить решение суда тем, что указанный материал выходил в Джалал-Абаде в 2016 году в аналоговом формате вещания и он не имеет отношения к цифровому «Сентябрю».
Первомайский райсуд Бишкека посчитал, что телеканал распространял призывы к национальной или религиозной нетерпимости и постановил его закрыть. Телеканал прекратил свою деятельность 28 сентября 2017 года, но затем сменил название на «Жалбырак ТВ» и продолжил вещание в интернете.
Омбудсмен Кубат Оторбаев назвал решение суда «чрезмерно суровым». По его мнению, власти могли просто вынести предварительное предостережение телеканалу.
Телеканал «Сентябрь» связан с Омурбеком Текебаевым, главным оппонентом Атамбаева, которого осудили за коррупцию на восемь лет.
Готовящийся иск против Kloop.kg
Государственная регистрационная служба (ГРС) объявила о том, что подаст в суд на редакцию Kloop.kg из-за журналистского расследования о системе «Самара».
Журналисты доказали, что на сервере ГРС в течение месяца содержался негосударственный сайт samara.kg, хранящий информацию о личных данных избирателей.
В ГРС расследование и приведенные в нем факты назвали «догадками и иллюзиями». Редакция Kloop.kg расценила заявление ГРС как попытку давления на независимые СМИ с целью увода внимания от преступления. На момент публикации этого материала ведомство пока не подало иск.
Давление на СМИ
Политики, правозащитники и гражданские активисты призвали власти страны «обеспечить свободу слова и прекратить политические гонения». Форумы, посвященные искам против СМИ, проходили неоднократно, однако представителей власти на них не было.
Давление на СМИ не осталось без внимания со стороны международных организаций. Правозащитная организация Freedom House считает, что власти препятствуют развитию демократии в стране, подавая в суд на журналистов.
«Кыргызское государство прямо атакует институты, которые обязательны для развития демократии в государстве. Freedom House настаивает на том, чтобы власти страны прекратили преследования независимых СМИ и правозащитников, которые выражают различные от властей мнения», — сказал директор программ Freedom House по Европе и Евразии Марк Берендт.
Международная организация «Репортеры без границ» в апреле 2017 года понизила Кыргызстан на четыре позиции в индексе свободы прессы из-за исков со стороны властей. Сейчас Кыргызстан занимает 89 место в этом рейтинге.
Сам президент Алмазбек Атамбаев в своем последнем обращении заявил, что увеличение источников информации породило «безответственность».
Он считает, что СМИ стали распространять ложную информацию, затрагивающую честь, достоинство и деловую репутацию людей.
Президент также добавил, что каждый гражданин в Кыргызстане может «свободно высказывать свое мнение и давать оценку событиям».
Атамбаев призвал журналистов не использовать профессию в «корыстных целях», лишний раз «не будоражить общество, не унижать достоинство и не вешать ярлыки на людей без достаточных оснований».