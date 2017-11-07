Иски и опровержения. Почему власти судятся со СМИ в Кыргызстане

Издание опубликовало материал о том, что СДПК теряет позиции в районных кенешах. Карасартова же в интервью изданию сказала следующее: «Они заигрались в политику, продают должности направо и налево. А местное население знает, что это за кандидаты. Если человек достойный, к нему не будет претензий».