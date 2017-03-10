Пропрезидентская социал-демократическая партия требует по миллиону сомов с издания 24.kg и правозащитницы Риты Карасартовой. Основанием для иска в суд послужил комментарий Карасартовой об СДПК, опубликованы изданием.

Юрист партии Таалай Усубалиев сказал, что политобъединение требует с правозащитницы Риты Карасартовой и издания 24.kg по миллиону сомов.

Партия обратилась в Свердловский районный суд с иском о защите деловой репутации и компенсации морального вреда.

Причиной искового заявления послужил комментарий правозащитницы об СДПК: «Они заигрались в политику, продают должности направо и налево». Издание 24.kg опубликовало материал «Регионы показали зубы партии власти», где использовались эти слова Карасартовой.

Правозащитница Рита Карасартова — одна из видных критиков действующей власти.

Она выступала с критикой Конституционной реформы, предложенной президентом Алмазбеком Атамбаевым, подавала в суд на парламент из-за поправок в Конституцию.

Перед референдумом Карасартова возглавляла группу агитации против поправок. Она также требовала от Центризбиркома аннулировать результаты проведенного референдума.

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