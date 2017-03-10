На железнодорожном переезде станции Беловодск — Кара-Балта произошла авария. Автомобиль столкнулся с тепловозом. В аварии погибла пассажирка машины.

Пресс-служба МВД сообщила, что из-за столкновения автомобиля с тепловозом умерла женщина и пострадали четверо человек. Все они были пассажирами автомобиля.

Пассажиров машины, включая водителя, четырехлетнего мальчика и новорожденную девочку, отправили в больницу с травмами различной степени тяжести.

По предварительным данным, авария произошла 9 марта, в 19:25. Водитель машины марки «Хонда Аккорд» попытался проскочить через неохраняемый железнодорожный переезд. Он не остановился, несмотря на сигнальные огни и звуковое оповещение о приближении тепловоза.

Водители тепловоза заметили машину и попытались затормозить, но столкновение все-таки произошло.

Милиция проводит расследование по факту аварии.

По теме:

Фото: “Кыргыз Темир Жолу”.