Московский городской суд продлил арест директору и главному инженеру типографии до 27 апреля. В конце августа 2016 года при пожаре в типографии погибли 14 кыргызстанок и три гражданки России.
Московский городской суд продлил срок содержания под стражей для директора типографии Сергея Москвина и главного инженера Антона Яцкова.
Москвин и Яцков обвиняются в «Нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц».
Против Москвина также возбуждено дело об организации «Незаконной миграции». Прокуроры выявили, что регистрацию на территории Москвы имели только две девушки из 14 погибших кыргызстанок.
Москвину и Яцкову грозит срок от пяти до семи лет лишения свободы.
Пожар произошел утром 27 августа на складе типографии на Алтуфьевском шоссе, в северо-восточной части Москвы. В пожаре погибли 14 кыргызстанок и трое гражданок России.
Причиной возгорания стало замыкание лампы на первом этаже здания. Лампа лопнула с искрами, от этой вспышки загорелся потолок.
Погибшие оказались заблокированными в помещении на четвертом этаже склада. Они не успели покинуть здание и задохнулись от угарного газа.
Москвина водворили в следственный изолятор по решению суда 6 сентября. Он пришел в полицию с повинной.
Главного инженера типографии Антона Яцкова задержали сотрудники Следственного комитета России 14 сентября.
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