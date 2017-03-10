Московский городской суд продлил арест директору и главному инженеру типографии до 27 апреля. В конце августа 2016 года при пожаре в типографии погибли 14 кыргызстанок и три гражданки России.

Московский городской суд продлил срок содержания под стражей для директора типографии Сергея Москвина и главного инженера Антона Яцкова.

Москвин и Яцков обвиняются в «Нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц».

Против Москвина также возбуждено дело об организации «Незаконной миграции». Прокуроры выявили, что регистрацию на территории Москвы имели только две девушки из 14 погибших кыргызстанок.

Москвину и Яцкову грозит срок от пяти до семи лет лишения свободы.

Пожар произошел утром 27 августа на складе типографии на Алтуфьевском шоссе, в северо-восточной части Москвы. В пожаре погибли 14 кыргызстанок и трое гражданок России.

Причиной возгорания стало замыкание лампы на первом этаже здания. Лампа лопнула с искрами, от этой вспышки загорелся потолок.

Погибшие оказались заблокированными в помещении на четвертом этаже склада. Они не успели покинуть здание и задохнулись от угарного газа.

Москвина водворили в следственный изолятор по решению суда 6 сентября. Он пришел в полицию с повинной.

Главного инженера типографии Антона Яцкова задержали сотрудники Следственного комитета России 14 сентября.

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