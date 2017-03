На стадионе ФК «Ростов» «Олимп-2» прошел первый матч ⅛ финала Лиги Европы. Английский клуб «Манчестер Юнайтед» не смог добыть победу в гостевом матче. Голами отличились полузащитник «МЮ» Генрих Мхитарян и нападающий хозяев поля Александр Бухаров.

Британцев болельщики «Ростова» встретили песней «Катюша», боем барабанов и огромной желто-синей надписью «Мужики» вдоль восточной трибуны.

Игра на чужом поле не помешала «красным дьяволам» открыть счет на 35 минуте матча. После паса Златана Ибрагимовича хавбек Генрих Мхитарян отправил мяч в сетку ворот – 0:1.

Но уже на 52-й минуте ростовчане сравняли счет. Тимофей Калачев отдал точную передачу на ход Александру Бухарову, который, выскочив из-за спин защитников, забил гол в ворота британцев – 1:1.

В середине второго тайма Тимофей Калачев получил желтую карточку за перепалку с тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо.

Ответный матч двух команд пройдет 16 марта в Англии на стадионе «Олд Траффорд».

Предматчевая подготовка

Накануне встречи наставник «манкунианцев» Жозе Моуриньо запретил своим подопечным выходить на улицы Ростова, а за игрой и порядком следили 2000 полицейских.

Не обошлось и без махинаций при продаже билетов. Чтобы попасть на матч, люди были готовы расстаться с большими суммами денег. Бывали случаи, когда вход на восточную трибуну продавали за 20-30 тысяч рублей.

Подготовка к матчу прошла на резервном поле – тренер «Манчестер Юнайтед» раскритиковал состояние газона на стадионе «Олимп-2».

«Мне трудно поверить, что мы завтра будем играть на этом поле. Если это можно назвать полем. Не знаю, кем и как мы завтра будем играть. Не знаю, появится ли Генрих Мхитарян. Я думал, мы будем играть в более подходящих условиях. Была похожая ситуация в Китае, и мы отказались участвовать в матче. Но, видимо, завтра нам придётся выходить и играть», – сказал Моуриньо на пресс-конференции.

Боясь усугубить газона, команды договорились не проводить предматчевые тренировки на главном стадионе.

Состояние газона ростовского стадиона даже стало интернет мемом – ее сравнили с прической Уэйна Руни.

Rostov's pitch and Rooney's hair are too similar 😂😂 pic.twitter.com/70XQ0Yq6Gd

— Footy Jokes (@Footy_Jokes) March 9, 2017