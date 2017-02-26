Жозе Моуриньо предложил назвать стадион «Лестера» именем уволенного итальянского специалиста, а Юрген Клопп сравнил произошедшее с избранием Трампа и Брекситом. Рассказываем как футбольный мир отреагировал на самую громкую отставку года.

Новость об увольнении главного тренера футбольного клуба «Лестер Сити» Клаудио Раньери потрясла футбольный мир. В прошлом сезоне итальянский специалист привел команду к сенсационному чемпионству в Английской премьер-лиге – первому за 133-летнюю историю клуба.

Свое мнение по этому поводу высказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо. На своей страничке в Инстаграме, португалец выложил совместное фото с Раньери, которое подписал:

«Чемпион Англии и тренер года ФИФА уволен. Это современный футбол, Клаудио. Продолжай улыбаться. Никто не сотрет историю, что ты написал»

CHAMPION OF ENGLAND and FIFA MANAGER of THE YEAR⚽️.sacked. Thats the new football claudio.keep smiling AMICO😀.nobody can delete the history you wrote.👏👏👏👏 Публикация от Jose Mourinho (@josemourinho) Фев 23 2017 в 3:18 PST

Позже, Моуриньо явился на предматчевую пресс-конференцию в футболке с инициалами уволенного коллеги и в интервью журналистам заявил, что «Лестеру» нужно назвать стадион клуба в честь Клаудио Раньери.

Возможно, такая поддержка обусловлена тем, что Раньери повторил судьбу Моуриньо, который тоже был уволен на следующий сезон, после того, как привел «Челси» к чемпионству в 2015-м году.

Но интересно то, что в свое время у двух этих тренеров был конфликт. В 2004-м году Моуриньо сменил Раньери на посту главного тренера «Челси». Несмотря на то, что благодаря португальскому наставнику «Челси» сумел выиграть множество трофеев, основу команды все же заложил Раньери.

Позже оба специалиста встретились в Италии – Моуриньо тренировал «Интер», а Раньери – «Рому». И когда Моуриньо ушел из «Интера», на посту главного тренера этой команды его заменил Раньери.

В прошлом году оба тренера заявили журналистам, что давний конфликт между ними полностью исчерпан и они поддерживают дружеские отношения.

Не остался в стороне и главный тренер «Ливерпуля» – команды, с которой предстоит встретиться «Лестеру» в понедельник, в первом матче без Раньери.

В интервью Sky Sports Юрген Клопп сравнил увольнение итальянца с избранием Трампа и Брекситом.

Новость об увольнении главного тренера «Лестера» всколыхнула и Твиттер. Свое мнение на этот счет выразили футболисты, эксперты и даже звезды шоу-бизнеса.

Гари Линекер – экс-футболист сборной Англии, телеведущий.

Claudio Ranieri? Sacked? Really? Dilly Ding Dilly Game's Gone. — Gary Lineker (@GaryLineker) 23 февраля 2017 г.





Джейми Каррагер – экс-футболист сборной Англии и «Ливерпуля».

Михаэль Баллак – экс-футболист сборной Германии и «Челси».

Нейл Хоран – солист группы «One Direction».

Ranieri sacked ! Huh ? For what ? Winning the premier league 9 months ago ? — Niall Horan (@NiallOfficial) 24 февраля 2017 г.

А художник Омар Момани даже нарисовал карикатуру по поводу увольнения Раньери.

E tu, Jamie?

Did Leicester's players force Ranieri out?! 😵 حتى انت يا جيمي؟

هل تأمر لاعبو ليستر على رانيري؟ #lcfc #ranierisacked pic.twitter.com/HEJaIGmpfz — Omar Momani (@omomani) 24 февраля 2017 г.

На своей страничке в Инстаграм увольнение главного тренера прокомментировал владелец «Лестера» Вичай Шриваддханапрабха. Он попросил болельщиков уважать решение руководства и заверил, что оно было необходимо в интересах клуба:

«Я никогда не подведу «Лестер». Я семь лет упорно работаю, делая клуб лучше и лучше» – написал Шриваддханапрабха.

Прощальное письмо болельщикам клуба написал и сам Клаудио Раньери:

«Вчера моя мечта умерла. После эйфории прошлого сезона, после того, как мы стали чемпионами АПЛ, я мечтал лишь о том, чтобы навсегда оставаться с «Лестером», клубом, который я люблю. Увы, этого не случилось.

Я очень благодарен болельщикам, которые с первого дня пустили меня в свои сердца и любили меня. Я тоже люблю вас. Никто никогда не отберет у нас того, чего мы сумели добиться. Надеюсь, вы будете думать об этом каждый день и улыбаться, как буду делать я»

Клаудио Раньери привел «Лестер» к первому за 133-летнюю историю футбольного клуба чемпионству Англии. Но из-за неудовлетворительных результатов, которые показывает команда в нынешнем сезоне, самый успешный тренер клуба был уволен.

О том, кто заменит итальянца на посту главного тренера действующих чемпионов Англии пока ничего не сообщается.

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