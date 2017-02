Жозе Моуриньо предложил назвать стадион «Лестера» именем уволенного итальянского специалиста, а Юрген Клопп сравнил произошедшее с избранием Трампа и Брекситом. Рассказываем как футбольный мир отреагировал на самую громкую отставку года.

Новость об увольнении главного тренера футбольного клуба «Лестер Сити» Клаудио Раньери потрясла футбольный мир. В прошлом сезоне итальянский специалист привел команду к сенсационному чемпионству в Английской премьер-лиге – первому за 133-летнюю историю клуба.

Свое мнение по этому поводу высказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо. На своей страничке в Инстаграме, португалец выложил совместное фото с Раньери, которое подписал:

«Чемпион Англии и тренер года ФИФА уволен. Это современный футбол, Клаудио. Продолжай улыбаться. Никто не сотрет историю, что ты написал»

Позже, Моуриньо явился на предматчевую пресс-конференцию в футболке с инициалами уволенного коллеги и в интервью журналистам заявил, что «Лестеру» нужно назвать стадион клуба в честь Клаудио Раньери.

Возможно, такая поддержка обусловлена тем, что Раньери повторил судьбу Моуриньо, который тоже был уволен на следующий сезон, после того, как привел «Челси» к чемпионству в 2015-м году.

Но интересно то, что в свое время у двух этих тренеров был конфликт. В 2004-м году Моуриньо сменил Раньери на посту главного тренера «Челси». Несмотря на то, что благодаря португальскому наставнику «Челси» сумел выиграть множество трофеев, основу команды все же заложил Раньери.

Позже оба специалиста встретились в Италии – Моуриньо тренировал «Интер», а Раньери – «Рому». И когда Моуриньо ушел из «Интера», на посту главного тренера этой команды его заменил Раньери.

В прошлом году оба тренера заявили журналистам, что давний конфликт между ними полностью исчерпан и они поддерживают дружеские отношения.

Не остался в стороне и главный тренер «Ливерпуля» – команды, с которой предстоит встретиться «Лестеру» в понедельник, в первом матче без Раньери.

В интервью Sky Sports Юрген Клопп сравнил увольнение итальянца с избранием Трампа и Брекситом.

Новость об увольнении главного тренера «Лестера» всколыхнула и Твиттер. Свое мнение на этот счет выразили футболисты, эксперты и даже звезды шоу-бизнеса.

Instead of sacking #Ranieri #Leicester shld've built a statue of him in front of the stadium! #LCFC will 4ever be #PL champ! #Chelsea roots pic.twitter.com/XElUZaIlXf

— Michael Ballack (@Ballack) 24 февраля 2017 г.