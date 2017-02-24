Клаудио Раньери привел «Лестер» к первому за 133-летнюю историю футбольного клуба чемпионству Англии. Но из-за неудовлетворительных результатов, которые показывает команда в нынешнем сезоне, самый успешный тренер клуба был уволен.

Информация об увольнении итальянского специалиста появилась на официальном сайте «Лестера» прошлой ночью.

Совет директоров «Лестер Сити» признал заслуги тренера перед командой, но решил сменить наставника футболистов «в интересах клуба».

Клаудио Раньери произвёл настоящую сенсацию в 2016-м году, выиграв Английскую премьер-лигу с «Лестер Сити». В начале сезона букмекеры оценивали шансы этого клуба на победу крайне низко – 5000 к 1.

За то, что Раньери привёл «Лестер» к чемпионству, он получил от ФИФА награду, как лучший наставник сезона.

Чемпионство в АПЛ дало «Лестеру» возможность попасть в сильнейший клубный турнир в Европе – Лигу чемпионов. Уверенно заняв первое место на групповом этапе, команда вышла в плей-офф главного европейского чемпионата.

Однако во внутреннем чемпионате у «лис» все складывается не очень удачно. Действующий чемпион находится в шаге от зоны вылета в Чемпионшип – вторую по силе футбольную лигу Англии.

Слухи о возможном увольнении Раньери начали появляться ещё в начале февраля. В четверг «Лестер» проиграл с минимальным счётом «Севилье» в Лиге чемпионов – 1:2, но сохранил шансы на выход в ¼ финала. Однако этот относительный успех не спас итальянского специалиста от увольнения.

На матче против «Ливерпуля» в понедельник исполнять обязанности главного тренера будет его помощник Крейг Шекспир. О том, кто возглавит «Лестер» после увольнения Раньери пока ничего не сообщается.

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