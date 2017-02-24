60-летняя женщина была убита пока находилась дома со своим внуком — это произошло днём 22 февраля в бишкекском микрорайоне Аламедин-1.

Тело пожилой женщины было найдено в её доме в Аламедине-1. В доме погибшей милиция нашла годовалого ребенка.

О произошедшем в правоохранительные органы сообщил старший внук после того, как пришёл из школы домой.

«В доме не было взрослых, звонок поступил от ее старшего внука, вернувшегося из школы», — сказали в пресс-службе ГУВД Kloop.kg.

По предварительным данным, женщина была застрелена. Однако источники других новостных изданий говорят, что она скончалась в результате удара тупым предметом по голове.

«Сейчас идет медицинская экспертиза на выявление причин смерти», — сказал представитель пресс-службы.

Причины и мотивы убийства пока неизвестны. Следствие предполагает, что причиной мог быть грабеж или разбойное нападение.

Милиция возбудила дело по статье «Убийство» Уголовного кодекса. Сейчас проводится следствие.

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