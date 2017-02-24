Двое человек погибли после наезда бензовоза в городе Кадамжай Баткенской области. У автомобиля отказали тормоза, и он сначала сбил насмерть женщину, а затем врезался в «Тико», водитель которого скончался.

Инцидент произошел 24 февраля в городе Кадамжае Баткенской области на 126 км трассы Ош-Баткен-Исфана.

По сообщению МЧС, бензовоз сбил женщину на пешеходном переходе, после чего она скончалась. Затем он столкнулся с легковым автомобилем «Дэу Тико», водитель которого скончался.

По предварительным данным, в аварии виноват водитель бензовоза. У его машины не сработали тормоза.

Это второе происшествие с бензовозом на этом же участке трассы за месяц. В начале февраля бензовоз снёс строящийся дом из-за того, что водитель не справился с управлением.

Три человека, находящихся в бензовозе, были доставлены в больницу с легкими травмами.

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