На трассе Бишкек-Торугарт столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. В результате аварии пострадал один человек.
На автотрассе Бишкек-Торугарт напротив села Мыкан Аламединского района Чуйской области в 17:00 произошла авария. Автомобиль марки «Жигули» потерял управление на скользкой дороге и вылетел на встречную полосу дороги.
В результате легковушка столкнулась с грузовиком. Третьим участником аварии стала машина «Форд Транзит», следовавшая за «Жигулями».
В результате ДТП пострадал водитель «Жигулей». Водители грузовика и «Форда» не пострадали.
Как рассказал водитель грузового автомобиля, легковушка неожиданно закрутилась и выехала прямо под его колеса.
«Был сильный гололед, все произошло очень быстро. Я ничего не успел сделать», – рассказал он.
В «Жигулях» находилось двое людей. Пассажир не пострадал и выбрался из машины самостоятельно. Водителя вытащили свидетели аварии, он был без сознания.
Очевидцы, не дождавшись приезда скорой помощи, загрузили его машину и увезли в больницу.
Автотрасса Бишкек-Торугарт проходит через три области страны и проходя через город Нарын, соединяет столицу Кыргызстана с городом Кашгар в Китае. .
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