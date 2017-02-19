На трассе Бишкек-Торугарт столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. В результате аварии пострадал один человек.

На автотрассе Бишкек-Торугарт напротив села Мыкан Аламединского района Чуйской области в 17:00 произошла авария. Автомобиль марки «Жигули» потерял управление на скользкой дороге и вылетел на встречную полосу дороги.

В результате легковушка столкнулась с грузовиком. Третьим участником аварии стала машина «Форд Транзит», следовавшая за «Жигулями».

В результате ДТП пострадал водитель «Жигулей». Водители грузовика и «Форда» не пострадали.

Как рассказал водитель грузового автомобиля, легковушка неожиданно закрутилась и выехала прямо под его колеса.

«Был сильный гололед, все произошло очень быстро. Я ничего не успел сделать», – рассказал он.

В «Жигулях» находилось двое людей. Пассажир не пострадал и выбрался из машины самостоятельно. Водителя вытащили свидетели аварии, он был без сознания.

Очевидцы, не дождавшись приезда скорой помощи, загрузили его машину и увезли в больницу.

Автотрасса Бишкек-Торугарт проходит через три области страны и проходя через город Нарын, соединяет столицу Кыргызстана с городом Кашгар в Китае. .

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