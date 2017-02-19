Генеральная прокуратура подала запрос в Государственную налоговую службу. Объектом запроса стали налоги, уплаченные с 2005 по 2017 год родственниками оппозиционеров Омурбека Текебаева, Алмамбета Шыкмаматова и Аиды Саляновой.

Как сообщает информагентство «Азаттык», оппозиционер Омурбек Текебаев показал копию письма с запросом Генпрокуратуры.

В письме сообщается, что Генеральная прокуратура запросила данные на основании проверки, проводимой по делу, в котором фигурируют депутаты партии «Ата-Мекен».

Проверке налоговой подотчетности подвергнутся родители, братья, сестры, дети и супруги депутатов – всего 26 человек.

Кроме взрослых в списке указаны не достигшие совершеннолетия дети Текебаева 2002 и 2008 года рождения.

«Межведомственная комиссия вышла за пределы своих полномочий и рассматривает другие вопросы. Запросили налоговые отчеты даже 80-летней матери и 8-летней дочери. Я готов все предоставить. Буду требовать, чтобы вместе со мной такие отчеты сдали Атамбаев, Жолдубаева, Исаков и Сегизбаев», — сказал Текебаев в интервью «Азаттыку».

По мнению Текебаева, проверка, организованная Генпрокуратурой, – попытка надавить на оппозицию.

Проверка родственников оппозиционеров связана с материалом об учреждении траста на передачу акций в компании Southfield Management Inc., зарегистрированной в Белизе. Это дело больше известно общественности как «Белизгейт».

В ноябре 2016 года Сегизбаев предоставил президенту Алмазбеку Атамбаеву трастовые документы (апостиль) из официальных органов Белиза.

В них были данные, которые якобы свидетельствовали о заинтересованности трех депутатов парламента в продаже еще не национализированной в 2012 году компании «Мегаком».

В документах указывались имена трех депутатов от фракции «Ата Мекен» — Омурбека Текебаева, Алмамбета Шыкмаматова и Аиды Саляновой.

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