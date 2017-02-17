Генпрокуратура возбудила уголовное дело на депутата фракции «Ата-Мекен» Алмамбета Шыкмаматова. Его обвиняют в том, что он в 2011 году составил «фиктивные договора» о закупке служебных автомобилей.

Генпрокуратура утверждает, что Шыкмаматов был в составе тендерной комиссии, которая следила за покупкой служебных автомобилей членами Счетной палаты.

Сейчас его обвиняют в создании «фиктивных документов» о том, что автомобили были куплены после проведения тендера. Как полагает генпрокуратура, Счетная палата в действительности не проводила тендер.

«Фактически тендер проведен не был, аудиторы Счетной палаты Кыргызской Республики сами нашли и выбрали себе автомашины, продаваемые частными лицами», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Шыкмаматов также включил в тендерную заявку автомобиль своей жены , продав его за чуть более 14600 долларов США. Но, как полагает прокуратура, реальная цена автомобиля была около 10 тысяч долларов.

Уголовное дело против Шыкмаматова возбудили по двум статьям — «Служебный подлог» и «Коррупция». Генпрокуратура полагает, что депутат заключил контракт, который нанес «существенный ущерб» государству.

Сам Шыкмаматов подтвердил, что его жена продала автомобиль, но не Счетной палате, а частной фирме, которая затем выиграла в тендере.

«Они продали машины по цене, которую устанавливали сами. К нам она не имеет никакого отношения. До сих пор Счетная палата пользуется этой машиной. Она в хорошем состоянии», — сказал он изданию «Заноза».

Депутат считает, что за возбуждением дела против него стоит глава Госкомитета нацбезопасности Абдил Сегизбаев, который «мстит» ему. «Он ответит и перед судом, и перед Богом», — сказал Шыкмаматов.

Алмамбет Шыкмаматов — один из трех оппозиционных политиков фракции «Ата Мекен», которые в последний год сильно критикуют президента Алмазбека Атамбаева.

Ранее дело возбудили против бывшего генпрокурора Аиды Саляновой — за то, что она в бытность министром юстиции выдала адвокатскую лицензию юристу Максима Бакиева, Алексею Елисееву.

Сейчас прокуратура проверяет заявления лидера «Ата Мекена» Омурбека Текебаева, который заявил после поездки на Кипр, что Атамбаев имеет скрытое имущество на этом острове.

Спецслужбы также подозревают всех троих — Текебаева, Шыкмаматова и Салянову — в заинтересованности при продаже акций сотового оператора «Мегаком».