Начальник ГУВД Бишкека заявил, что милиция не будет возбуждать дело против Эркина Мамбеталиева, бывшего телохранителя президента. Ранее его автомобиль остановили за незаконную тонировку и подложные номера, а в салоне нашли охотничье и травматическое оружие.

Самат Курманкулов, начальник ГУВД Бишкека, сказал Kloop.kg, что против Мамбеталиева не будет дела, потому что он предоставил разрешение на найденное при обыске в его салоне оружие — две охотничьи винтовки «Сайга» и два травматических пистолета.

«Разрешение на оружие было предоставлено позднее. Мамбеталиева оформили, как обычного водителя с незаконной тонировкой. Никакого уголовного дела не будет», — сказал Курманкулов.

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью задержали 16 февраля две машины. В одной из них находился бывший телохранитель президента Эркин Мамбеталиев, а в другой его сопровождение.

Обе машины Suburban и Lexus LS 570 были затонированы, на них стояли подложные номера, а в салоне обнаружили два ружья «Сайга» и два травматических пистолета, на которые не было документов.

Мамбеталиева отпустили сразу же после составления протокола, а машины отправили на штрафстоянку. Бывшего телохранителя президента оштрафовали на 14 тысяч сомов.

Эркин Мамбеталиев был продолжительное время телохранителем Алмазбека Атамбаева. Он защищал Атамбаева до 2005 года, и после этого официально они не встречались, хотя бывшие соратники президента утверждают, что между ними сохранились «теплые отношения».

Мамбеталиева также связывают с криминальным миром, в частности, его называли членом ОПГ Рыспека Акматбаева.

Бывшего телохранителя Атамбаева задерживали несколько раз — в 2004 году, а затем еще в 2006-м. Оба задержания были связаны с делом об убийстве полковника милиции Чыныбека Алиева. Позже Мамбеталиева признали виновным и приговорили к пожизненному заключению.

Но после революции 2010 года Мамбеталиев вышел на свободу, когда его дело пересмотрели по «вновь открывшимся обстоятельствам».

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