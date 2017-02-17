Главархитектура по заказу мэрии разработала проект прозрачных надземных переходов в Бишкеке. В скором времени они могут появится, чтобы обеспечить «беспрерывное транспортное движение».

Бишкекглавархитектура предлагает построить по городу шесть надземных переходов для «создания условий для пешеходов и беспрерывного движения автотранспорта».

Согласно идее, они будут находиться в следующих местах города:

пр. Мира — возле Шампанвинкомбината;

ул. Мамбетова – ул. Шабдан-Баатыра (возле рынка «Мадина»);

пр. Чуй – ул. Бейшеналиева (возле Ошского рынка);

ул. Шабдан-Баатыра между ул. М.Джалила и пр. Жибек-Жолу (возле рынка «Аламедин»);

ул. Льва Толстого — (возле учебного корпуса КРСУ);

ул. Шопокова – пр. Чуй.

Заказчики начнут строить переходы, как только мэрия утвердит все документы.

Дизайнер Дмитрий Бондарев считает, что прозрачные надземные переходы в Бишкеке «никому не нужны».

«Как донести, что наземные переходы ставятся только на магистралях, они же хайвеи. В черте города этот мрак никому не нужен. Оправдано делать такое через железную дорогу и электрички, либо, если есть многоуровневые дороги. Вопрос, накой черт эти переходы?» — говорит Бондарев.



При этом он отмечает, что надземные переходы будут стоить «совсем недешево».

«Как минимум, можно пустить эти деньги на установку умных светофоров, зеленую волну. Тогда проспект Мира можно будет пролететь за пару минут, не мешая пешеходам», — считает дизайнер.

Соавтор: Нигина Мамбеталиева.