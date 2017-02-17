Организация Heritage Foundation совместно с изданием The Wall Street Journal опубликовала «Индекс экономической свободы 2017 года» для Кыргызстана. Исходя из индекса экономической свободы, инвесторы решают, вкладывать им деньги в страну или нет.

Кыргызстан поднялся с 96-й на 89-ю строчку «Индекса экономической свободы» и вошел в список «относительно свободных» государств. В рейтинге Кыргызстан оказался в одном ряду с Тринидадом и Тобаго, Свазилендом, Богамскими островами и Угандой.

За последние 10 лет Кыргызстан в «Индексе экономической свободы» не поднимался выше 70 места. В 2013 и 2016 году страна входила в список стран с «преимущественно несвободной экономикой».

Экономическая свобода не означает, что бюджет страны доходный, а граждане живут благополучно. Главный показатель – насколько высок уровень препятствий для осуществления экономической деятельности.

В исследовании, которое охватывает 186 стран, отмечают, что «Кыргызстан является одной из беднейших стран Центральной Азии. Несмотря на реализацию некоторых реформ, общее улучшение предпринимательской среды идет медленно и неравномерно. Политическая нестабильность и неопределенность препятствуют экономическому развитию».

По мнению исследователей, политическое соперничество мешает экономическим реформам, а «коррупция в Кыргызстане пронизывает судебную сферу, суды зависят от исполнительной власти и не имеют возможности эффективно защищать права на собственность».

Среди проблем, выделенных авторами индекса, требование предоставления большого количества документов при открытии бизнеса, запрет выдачи кредитов в иностранной валюте и высокие процентные ставки.

«Слабое управление при президенте Алмазбеке Атамбаеве, избранном в 2011 году при поддержки Москвы, поощрило экстремистские угрозы, организованную преступность и коррупцию в стране, – пишут авторы исследования – Кыргызская Республика – член Евразийского Экономического Союза, но экономика страны по прежнему зависит в большой степени от экспорта золота и денежных переводов от мигрантов, прежде всего работающих в России».

Индекс свободы предпринимательства в стране по сравнению с прошлым годом увеличился на 8.4 балла и в этом году оценен на 73,7 балла.

Показатель по правительственным расходам снизился по сравнению с прошлым годом на 1.1 балл и составил 55.2 балла.

Экономическая политика правительства внесла свой вклад в сокращение ВВП, дефицит бюджета составил в среднем 2.7% от ВВП. Государственный долг эквивалентен 68.8 % ВВП.

Показатель по финансовой свободе на протяжении 21 года остается неизменным – 50 баллов. Банковский сектор продолжает оставаться уязвимым для политического вмешательства.

Кыргызстан в «Индексе экономической свободы 2017 года» поднялся на семь строчек выше.

Однако республика может вновь оказаться в группе стран с «преимущественно несвободной экономикой» наряду с Бенином и Камбоджей. До попадания в разряд наименее свободных стран Кыргызстану осталось упасть лишь на три пункта.

Для улучшения уровня экономической ситуации организация рекомендует Кыргызстану разнообразить экономику, чтобы она не зависела от сельского хозяйства, способствовать снижению коррупции и урегулированию судебной системы.

Лидеры рейтинга в этом году не изменились. Первую пятерку стран со свободной экономикой в индексе возглавляет Гонконг. Затем идут Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария, Австралия. Объединенные Арабские Эмираты заняли 8 строчку рейтинга, США расположились на 17-ом месте. Замыкают список Куба, Венесуэла и КНДР.

Из стран ЕАЭС лучшая позиция у Казахстана (42-е место), худшая у России (114-е место)

Если говорить о соседних республиках, то Таджикистан занимает в рейтинге 109-е место, Узбекистан 148-е, а Туркменистан позади всех – он на 170-м месте.

Индекс составляется на основе таких показателей, как свобода предпринимательства, свобода труда, свобода инвестиций и финансовая свобода.

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