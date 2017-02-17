Предгорное село Ак-Таш в Джалал-Абадской области отрезано от крупных населенных пунктов из-за обильных снегопадов. Более 200 жителей села могут остаться без еды.

Снег в селе Ак-Таш Джалал-Абадской области идет с 13 февраля, высота сугробов уже достигла нескольких метров.

Местный житель Жанарбек Рысдоолотов рассказал в интервью Kloop.kg, что в сутки в селе выпадает от 40 до 50 сантиметров снега.

«Нам некуда больше убирать снег. Все завалено. Приходится просто отодвигать снег в сторону бугров и все», — сказал он.

По словам Рысдоолотова, около 200 жителей нуждаются в гуманитарной помощи. У людей закончились запасы продуктов питания.

«В наших магазинах осталась одна мука. Но разве можно только ей одной питаться? Поэтому сельчане обращаются к народу Кыргызстана и нашим властям с просьбой о помощи», — сказал он.

Рысдоолотов записал видео о проблемах, с которыми столкнулись жители села, и опубликовал его в «Фэйсбуке».

После этого ему начали звонить люди, которые представлялись сотрудниками местных госорганов, и обвинили его в «раздувании паники» и предоставлении ложной информации.

«Один назвал себя представителем МЧС в Чаткальском районе и лжец и сказал, что я на пустом месте создаю панику. На следующий день позвонил мужчина и представился сотрудником милиции. Он спросил, смогу ли я показать эти метры снега, если кто-то из них приедет проверить меня. Потом звонили якобы из нашего акимиата. Они тоже обвинили меня в распространении лжи. […] Звонили со скрытых номеров», — сказал он.

По словам Рысдоолотова, аким Чаткальского района приехал в село 16 февраля и провел встречу с сельчанами. Жители обратились к нему со своими проблемами и просили доставить продукты питания хотя бы на продажу.

Сельчанин сказал, что аким при них позвонил своим знакомым и назвал примерную стоимость необходимых товаров. Жители отказались их покупать, потому что у них нет денег.

«У нас же почти все село безработное. Кроме школы и фельдшерско-акушерского пункта сельчане больше нигде не работают. Денег нет, поэтому жители просят предоставить хоть какие-нибудь продукты питания. […] Еще у людей заканчиваются запасы дров и угля», — сказал он.

Временно исполняющая обязанности начальника пресс-службы МЧС Эльмира Шерипова сказала в интервью Kloop.kg, что видела видео Рысдоолотова о ситуации в селе. По ее словам, работа по оказанию помощи жителям села должна выполняться совместно с местной властью.

«Местные органы власти должны уточнить, какая помощь нужна жителям села и самостоятельно решить вопросы предоставления продовольствия», — сказала она.

МЧС ввело режим «чрезвычайной ситуации» по обращению акима Чаткальского района 15 февраля. Но в связи со стабилизацией ситуации этот режим был снят уже 16 февраля.

Аким Чаткальского района и глава села оказались недоступны для комментариев.

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