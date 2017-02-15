Уровень снега в селах Каныш-Кыя и Чаткал Джалал-Абадской области достиг двух метров высоты. Это рекордный для региона уровень осадков, возможный раз в 10 лет.

В Чаткальском районе Джалал-Абадской области четвертый день идет снег. Интенсивные снегопады стали причиной схода лавин.

Пресс-секретарь Министерства чрезвычайных ситуаций Мухаммед Сваров сказал, что в регионе сейчас объявлена чрезвычайная ситуация.

«Чаще сходят лавины, затруднено движение. Сейчас задействованы дополнительные силы и средства для ликвидации последствий», — говорит он.

МЧС ведут работы по расчистке дорог и территории. Жители сел Каныш-Кия и Чаткал не пострадали.

«Раз в 10 лет в каждом регионе бывает такое — максимальное количество выпавших осадков», — сообщает Сваров.

Лавиноопасно и в Ошской области. В Чон-Алае 13 февраля сотрудники УВД и Минтранса спасли восемь человек, высвободив их из под снега.

Лавины на участке дороги Дароот-Коргон – Чак – Жаштилек в районе Чон-Алай накрыли два автомобиля. «ДЭУ Матиз» и «Нива» с восемью пассажирами оказались заблокированы под 3000 кубометрами снега.

Сотрудники Минтранса и УВД были вынуждены вручную выкапывать людей из под четырех метров снега. Все пассажиры были спасены, никто не пострадал. Вслед за пассажирами были вызволены и автомобили.

На месте работало 17 сотрудников милиции. После спасения людей они расчистили участок трассы Дароот-Коргон-Чак-Жаштилек, после чего спасенные смогли продолжить свой путь.

Соавтор: Айдай Эркебаева

По теме: