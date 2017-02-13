Президент Алмазбек Атамбаев поручил Генеральной прокуратуре проверить слова оппозиционного лидера Омурбека Текебаева о том, что президент владеет имуществом на Кипре.

Атамбаев дал поручение генпрокурору Индире Джолдубаевой 13 февраля. По сообщению пресс-службы президента, она должна проверить слова Текебаева о том, что Атамбаев владеет недвижимостью на Кипре.

«[…] провести проверку по опубликованному в некоторых СМИ заявлению лидера фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева о якобы, «найденных» им на Кипре материалах по имуществу главы государства и принять все предусмотренные законодательством меры», — сообщает пресс-служба.

Генпрокуратура должна будет озвучить президенту и общественности итоги этой проверки.

Сегодня, 13 февраля, лидер партии «Ата Мекен», депутат Омурбек Текебаев заявил, что Атамбаев владеет имуществом в оффшорах Кипра.

Оппозиционный политик пообещал представить общественности более подробную информацию об имуществе президента.

Сейчас Текебаев представляет себя в качестве главного оппонента властей в парламенте страны. Осенью прошлого года он обвинял президента в том, что тот незаконно приобрёл недвижимость под строительство дома в селе Кой-Таш.

Текебаев намерен объявить импичмент президенту в марте этого года. Сейчас он собирает необходимые материалы, чтобы позже инициировать эту процедуру.

Противостояние между Текебаевым и Атамбаевым началось, когда лидер «Ата Мекена» и часть членов бывшего Временного правительства не согласились с президентом по конституционным поправкам.

Тем не менее, поправки были приняты на референдуме 11 декабря 2016 года.