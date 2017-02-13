Действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов набрал почти 98% голосов на прошедших в стране выборах на пост главы государства. Он будет руководить страной следующие 7 лет.

По данным туркменского ЦИКа, Бердымухамедов набрал 97,69 % голосов избирателей.

Большинство пришедших (97% населения страны) проголосовали за Бердымухамедова, несмотря на то, что впервые в истории выборы проходили в условиях конкуренции.

Кроме нынешнего президента, в выборах принимали участие еще восемь кандидатов, но большинство из них никогда не занимались политикой и не были известны широкой публике.

Теперь Бердымухамедов будет возглавлять страну 7 лет. В 2016 году он внес поправки в Конституцию, которые увеличили президентский срок с 5 до 7 лет.

Также был убран возрастной ценз — теперь президентом страны может быть человек старше 70 лет. Сейчас Бердымухамедову 59 лет.

Он пришел к власти в 2007 году, когда скончался первый президент Туркменистана Сапармурат Ниязов, возглавлявший страну с 1991 года.

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