Парламентский комитет по социальным вопросам одобрил в первом чтении законопроект, запрещающий курение в местах общественного питания. Согласно идее, курить кальян и сигареты можно будет только в специальных кабинках.

Инициатор законопроекта, депутат Дастан Бекешев считает, что предлагаемая норма защитит здоровье граждан от вредного воздействия сигарет.

«Данная мера необходима в целях охраны здоровья сотрудников пунктов общественного питания и некурящих посетителей», — сказал он.

Законопроект предполагает, что кафе и рестораны будут оборудованы специальными кабинками для курящих людей.

Помимо запрета на курение в публичных местах, минимальные цены на сигареты повысятся до 40 сом.

По идее, более высокие цены должны стать преградой для подростков в покупке и употреблении сигарет.

Это не первый раз, когда правительство вводит меры для борьбы с курением. С августа 2015 года на пачках сигарет стали изображать «страшные» картинки с последствиями курения.

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