Нацэнергохолдинг заявил, что компания проведет перерасчет и вернет деньги пользователям «умных счетчиков», которые переплатили за свет. Абонентам насчитали более крупные суммы из-за «сбоев оборудования».

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на совещании в правительстве сказал, что со стороны граждан поступают жалобы на работу «умных счетчиков», которые измеряют количество использованной электроэнергии. Многим абонентам в феврале пришли счета за свет, где были указаны более крупные суммы, чем они оплачивают обычно.

Председатель Нацэнергохолдинга Айбек Калиев сказал, что в случае переплаты, компания произведет перерасчет и вернет деньги абонентам.

По его словам, абонентам начислили большие суммы за свет из-за «технических сбоев» оборудования, которые были в конце декабря 2016 года — начале января 2017 года.

Калиев сказал, что ведется работа с абонентами по уточнению количества использованной электроэнергии.

По его словам, в компанию поступило 350 жалоб, по 331 жалобе проведены экспертизы и сняты все претензии.

В начале февраля бишкекчане начали жаловаться на то, что им пришли слишком крупные счета за электричество.

«Обычно я плачу по 5,5 тысяч сомов в месяц за свет, вчера принести счет на 2 тысячи сомов больше, хотя в январе мы снизили температуру, так как погода была теплее. У нашей коллеги вообще шок, пол января они топили углем, чтобы сэкономить, так счет пришел на 4 тысячи сомов больше обычного», — написала в фэйсбуке Мээрим Шамудинова.