Взрыв произошел в пакистанском городе Севан-Шариф во время священных ритуалов в суфийской святыне. После теракта власти Пакистана провели спецоперации в разных регионах страны, несколько десятков боевиков были убиты.

Теракт произошел 16 февраля внутри комплекса Лала Шахбаза Каландара — месте, священном для пакистанцев. Сначала смертник бросил гранату, которая не сработала, после чего применил взрывное устройство. Во время взрыва погибли 72 человека, около 150 получили различные ранения.

«Как только я вошел в мечеть, я услышал жуткий звук. Первой мыслью, которая пришла мне в голову, было то, что это не может быть взрывом. А потом я подумал, что мы все уже мертвы. Это было, как конец света», – рассказывает один из пострадавших Мохаммад Ашфак.

Храм расположен в отдаленном округе Джамшоро, вдали от больниц – до ближайшего лечебного учреждения не менее 70 км. Бригады скорой помощи прибывали из города Хайдерабад. Местные больницы переполнены ранеными с различной тяжестью ранения.

Ответственность за взрыв взяли на себя террористические группировки «Исламское государство».

«Нападение на одного из нас — это нападение на нас всех. Нападение на мавзолей Лалы Шахбаза Каландара — атака на будущее Пакистана. Будущее, где каждый мужчина, каждая женщина и ребенок имеют право на жизнь, свободу и собственность в стремлении к счастью независимо от религии», — заявил премьер-министр Пакистана Наваз Шариф.

Уже 17 февраля власти страны провели ряд спецопераций, в ходе которых десятки боевиков террористических организаций были убиты.

В провинции Синд, в которой и расположен город Севан-Шариф, были убиты 18 человек, подозреваемых в сотрудничестве с террористическими организациями, еще 13 человек убиты в регионе Хайбер-Пахтунхва. Арестованы 47 человек.

По всей провинции Синд – крупнейшей в Пакистане – объявлен трехдневный траур.

В начале недели 11 февраля теракт прогремел в пакистанском городе Лахор – тогда от взрыва погибли 13 человек, более 100 человек были ранены. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Джамат-уль-Ахрар» – одно из ответвлений «Талибана».

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