Лидер оппозиционной фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев дал показания прокуратуре о своей поездке на Кипр. Он сказал, что получил там информацию о доходах родственников президента Алмазбека Атамбаева.

Текебаев пришел на допрос в Генеральную прокуратуру 17 февраля. Он рассказал прокурорам, что встречался на Кипре с «различными экспертами», от которых получил «немало сведений» — эти сведения, по словам политика, будут обнародованы, если подтвердятся.

Оппозиционер подозревает, что жена президента Раиса Атамбаева получила «немалые денежные средства» после того, как Атамбаев обещал в 2011 году ныне президенту России Владимиру Путину не национализировать «Мегаком».

«Позже, в том же году, у его (Атамбаева) супруги появляются внезапно немалые денежные средства», — говорит политик.

Текебаев ссылается на данные из декларации президента, согласно которым его родные с 2011 года ежегодно получали в качестве дивидендов от вклада по 120 тысяч долларов.

«Какую сумму денег должен вложить в банк вкладчик, чтобы получать ежегодно такие проценты? Если, к примеру, даже взять средневзвешенную процентную ставку в размере 4%, то сумма вклада должна быть не менее трех миллионов долларов США», — утверждает Текебаев.

Текебаев представляет себя одним из главных оппонентов действующей власти в парламенте Кыргызстана. Осенью прошлого года он обвинил президента в том, что тот незаконно приобрел участок земли в селе Кой-Таше у жены нынешнего мэра Бишкека Албека Ибраимова. Атамбаев строит дом на этом участке.

Тогда Атамбаев поручил Генеральной прокуратуре проверить сведения, которые озвучил Текебаев. Надзорный орган пришел к выводу, что сделка законная.

В марте Текебаев собирается объявить импичмент президенту. Сейчас он готовит все необходимые документы, чтобы инициировать процедуру.

Противостояние между Текебаевым и Атамбаевым началось после того, как президент объявил о конституционной реформе. Текебаев выступил и вся его фракция «Ата Мекен» выступила против поправок в Конституцию.

Поправки были приняты на референдуме 11 декабря 2016 года.

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