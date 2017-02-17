Голландская компания PAL-V запустила в продажу первые в мире серийные летающие автомобили. Желающие могут уже сейчас оформить предзаказ трансформера, который будет доступен в конце 2018 года.

Трансформер под названием PAL-V Liberty – это трехколесный автомобиль с выдвигающимися крыльями, лопастями и пропеллером.

В режиме полета он похож на вертолет, но взлетает и садится как самолет. Чтобы взлететь, автомобилю потребуется не менее 180 метров ровной поверхности.

Первые 90 экземпляров авто будут стоить 600 тысяч долларов США, а последующие будут доступны по цене 400 тысяч долларов. Покупатели-первопроходцы уже оформили предзаказ, в основном это жители США, Канады, Мексики и Бермудских островов.

Вместе с машиной покупатель получит специализированные курсы летного мастерства.

При наземном вождении автомобиль развивает максимальную скорость до 160 км/ч, а при полном баке может проехать 1315 километров.

В воздухе он может развить скорость до 180 км/ч и пролететь до 500 километров. Максимальная высота, на которую поднимается автомобиль, 3500 метров.

«После нескольких лет тяжелой работы, решая технические и квалификационные проблемы, нашей команде удалось создать инновационный летающий автомобиль, который соответствует действующим стандартам безопасности[…]», – сказал Роберт Динджермэнс, генеральный директор PAL-V.

Компания PAL-V пишет на своем сайте, что открывает «эру летающих автомобилей».

Для создания автомобиля голландцы сотрудничали с итальянским дизайн-агентством, а первый концепт появился еще в 2009 году.

В 2012 году был готов первый прототип. В 2017 году PAL-V начала прием заказов на две модели Liberty Pioneer и Liberty Sport, которые готовы к серийному производству.

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