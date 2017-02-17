Президент Алмазбек Атамбаев заявил на встрече с европейскими лидерами в Брюсселе, что осужденного на пожизненный срок правозащитника Азимжана Аскарова не освободят.

Судьбой Аскарова — осужденного на пожизненный срок кыргызского правозащитника — поинтересовались представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и председатель Совета Европы Дональд Туск.

Корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Жозвиак процитировал Атамбаева, который сказал, что «вопрос с Аскаровым решен, он не выйдет на свободу».

«Разговор об Аскарове был очень длинным. Они (Могерини и Туск — прим. редакции) подталкивали Атамбаева сделать что-то в этом направлении. Атамбаев был чувствительным, он сказал, что вопрос решен, и Аскаров не будет освобожден», — сообщил корреспондент издания.

Затем разговор зашел о возможном преемнике Атамбаева, на что кыргызский президент ответил, что сам не знает, кто станет будущим главой государства после выборов в конце этого года.

Приезд Атамбаева в Брюссель сопровождался пикетом активистов правозащитной организации Amnesty International, которые требовали освобождения Аскарова. Они встали с плакатами в поддержку правозащитника, пока кортеж Атамбаева проезжал мимо.

Amnesty считает, что дело Аскарова «политически мотивировано» из-за его деятельности — правозащитник на протяжении своей работы боролся с милицейским произволом на юге Кыргызстане.

«Обвинения против Аскарова были сфабрикованы и политически мотивированы, он узник совести, который был заключен в тюрьму исключительно за его деятельность в области прав человека», — пишет Amnesty.

Дело Аскарова

Аскарова приговорили к пожизненному заключению в 2011 году. Его обвиняют в убийстве милиционера во время межэтнических столкновений на юге Кыргызстана в июне 2010 года.

Сам правозащитник утверждает, что не совершал убийства.

Все доказательства против Аскарова строятся на показаниях бывших коллег погибшего. В отношении некоторых из свидетельствующих милиционеров правозащитник проводил расследования, связанные с пытками.

Защита Аскарова указывала, что дело велось с нарушениями — к правозащитнику применялись пытки, а доказательств совершения убийства не было предоставлено.

Комитет ООН по правам человека рекомендовал в 2016 году пересмотреть дело правозащитника и освободить его из заключения. Рекомендация была частично выполнена, но Чуйский областной суд оставил в силе пожизненный срок.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссей после этого заявил, что пожизненный приговор Чуйского областного суда в отношении правозащитника Азимжана Аскарова «прямо противоположен решению Комитета ООН по правам человека».

Представители Евросоюза сказали, что ожидают от Кыргызстана, известного «приверженностью демократии», справедливого суда и тщательного исследования доказательств пыток над Аскаровым.

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Фото: Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и председатель Совета Европы Дональд Туск.