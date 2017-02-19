Кара-Кочкорский центр реабилитации и восстановительного лечения объявил тендер на закупку услуг ассенизатора с бюджетом на четыре тысячи 200 сомов. В интернете заявка на сайте Госзакупок была раскритикована из-за формулировки — центру требовались «услуги гавновоза».

Тендер на услуги гавновоза был объявлен 16 февраля и будет актуален до 20 февраля.

Интерес пользователей фэйсбука привлекла формулировка госзакупки. Вместо ассенизатора Кара-Кочкорскому центру реабилитации требовались «услуги гавновоза».

Первыми экстравагантное объявление заметили журналисты газеты «Чуйская правда».

«На сайте госзакупок Кыргызской Республики объявлен тендер на услуги, извините пожалуйста, гавновоза. […] Запрещаем мат в общественных местах, а на сайте госзакупок ищем услуги ГАВНОВОЗА.

Собираемся вводить цензуру в интернете, но государству нужен ГАВНОВОЗ, а не ассенизатор.Запрещаем праздновать чуждые нашей культуре праздники, но слово ГАВНОВОЗ, видимо, является частью официального языка», — говорилось в посте «Чуйской правды».

Кара-Кочкорский центр реабилитации и восстановительного лечения находится в селе Кара-Кочкор Кара-Кульджинского района Ошской области.

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